Vytvára krásu zo šúpolia, rada svoje nadobudnuté skúsenosti aj odovzdáva

Šikovná Novohradčanka tvorí pre pocit radosti a slobody.

26. jún 2021 o 7:52 (rv)

LUČENEC. Kukuričné šúpolie sa považovalo do konca 19. storočia za bezcenný odpad. No jeho tvárnosť, pružnosť a hlavne šikovné ruky majstrov z neho dokázali vytvoriť rohože, košíky či tašky. K nim pribudli časom bytové doplnky aj hračky. Dokonca sa dajú z neho vyrobiť aj topánky.

„Bábiky zo šúpolia majú dodnes zachovanú veľmi jednoduchú formu s milým výrazom, sú veselé a hravé, sprítomňujú nám ľudové zvyky, tradície, prácu a kroje z dedinského prostredia. Stali sa takým symbolom slovenského ľudového výrobku a patria medzi obľúbené darčeky zo Slovenska,“ píše sa na stránke produktnovohrad.sk, kde v sekcii regionálnych produktov nájdete medzi mnohými šikovnými ľuďmi z Novohradu aj meno Ivety Garajovej a jej bábiky zo šúpolia.

Tá patrí do skupiny tých, ktorí sú radi, že ich výrobky nesú označenie regionálneho produktu, ale neživia sa ich výrobou. Je to pre nich obľúbená činnosť a radi sa podelia o tajomstvo jeho vzniku.

Radosť i sloboda

„Tvorenie mi prináša radosť a slobodu. Pred asi 15 rokmi som hľadala niečo, čo by ma zaujalo. Skúšala som rôzne veci, ako aranžovanie kvetín, nakoniec som cez internet objavila v Bratislave kurz šúpolových bábik v ÚĽUVe. Bolo to spojené aj z výrobou košíkov z tohto materiálu. Dievčatá odtiaľ mi vyšli veľmi v ústrety. Mohla som tam prísť raz mesačne a v jeden deň absolvovať pôvodne každotýždňové dvojhodinové stretnutia. S ÚĽUVom doteraz spolupracujem a robím pre nich kurzy pre deti alebo dospelých,“ uviedla Garajová na úvod.

Záujemcov o zvládnutie tejto výroby už učila v Bratislave, Banskej Bystrici či vo Zvolene, ale aj v našom regióne. Podľa jej ďalších slov sa ľudia o túto techniku počas kurzov, ktoré robievala počas jarmokov a podobných podujatí, živo zaujímajú. Rodičia niekedy viac ako deti. Často sa nevydržia iba pozerať na svoje ratolesti a intenzívne im radia, čo a ako by mali so vznikajúcim dielkom spraviť. Inak trpezlivá učiteľka ich potom musí posielať preč, aby deti mohli uplatniť vlastnú fantáziu.

Na výrobu jednoduchej figúrky stačí počas kurzu hodina. Základom však je, aby dieťa už dokázalo spraviť uzlík.

„Aktuálne by som tieto kurzy chcela robiť intenzívnejšie, aj som si našla prácu v zahraničí, popri ktorej budem mať dva týždne voľno. Počas nich by som robila kurzy pre tých, ktorí budú mať o zvládnutie tohto umenia záujem. Ja som vyrastala u starých rodičov na dedine v prostredí ábelovských lazov. Už vtedy som sa učila tvoriť veci zo slamy, dreva a a iných dostupných materiálov,“ prezradila o plánoch do budúcnosti i o tom, čo je priviedlo k túžbe tvoriť.

Pri výrobe používa výlučne aj v súčasnosti iba prírodné materiály, textil – plátno a modrotlač, krojové stužky.

„Mám dokonca ešte ručne tkané plátna, čo na Ábelovej tkala moja mamka. Tie idú napríklad na zástery figúrok,“ poukázala na zaujímavý detail šikovná žienka.

Rozprávkový rozmer

Aktuálne robí hlavne postavičky inšpirované našou minulosťou. Rada by im však pridala aj rozprávkový rozmer.

„Stačí len nad tým porozmýšľať, lebo zo šúpolia sa dá robiť podľa mňa naozaj všetko.“ Základom je, samozrejme, kukuričné šúpolie, ktoré si po dohode s pestovateľmi kukurice sama nazbiera na jeseň po dozretí kukurice, potom ho suší, následne bieli a uskladní vo vreciach. Šúpolie sa farbí, síri a po namočení do vody sa správa ako látka, vtedy je tvarovateľné. Tieto činnosti môže vykonávať aj po večeroch, keďže nevlastní televízor a nemá ju čo rozptyľovať a odoberať o vzácny čas.

Okrem samostatných figúrok vyrába aj obľúbené betlehemy či vianočné ozdoby na stromčeky.

„Veľa vecí porozdávam, ale chcela by som ísť s nimi aj niekde na trh, čo sa mi ešte nikdy nepošťastilo. Nikdy som ich nemala vyrobených dostatok. Paradoxne som niečo vyrábala i predávala v jednom hoteli v zahraničí. Aj u nás ma už oslovili, aby som dodávala tieto výrobky. Musím si nájsť konečne na to čas a niekde budú určite už aj k bežnému dostatiu. Pravdepodobne v Mestskom informačnom centre v Lučenci,“ prezradila Garajová.

Hoci sa nám zdajú tieto bábiky prítomné vo všetkých obchodoch so suvenírmi, ich výrobcov nie je na Slovensku až tak veľa. Iveta Garajová vie iba o piatich. Takže čím viac sa budú o túto techniku ľudia zaujímať, tak rastie šanca, že toto umenie, vznikajúce z na prvý pohľad nepotrebnej časti plodiny, prežije aj do budúcnosti.