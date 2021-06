Firmy v Banskobystrickom kraji, ktoré sa chcú posunúť vpred, môžu požiadať o finančnú injekciu

Pripravené sú inovačné poukážky vo výške od dvetisíc eur až do 15-tisíc eur.

21. jún 2021 o 19:58 (TS)

SIEA podporí firmy v Banskobystrickom kraji prostredníctvom inovačných poukážok

Podnikatelia na Slovensku dostanú finančnú pomoc na inovácie.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) prostredníctvom národného projektu inovujme.sk pre nich pripravila inovačné poukážky vo výške od dvoch do 15-tisíc eur.

Pilotný projekt sa spustí v Banskobystrickom kraji.

SIEA chce takýmto spôsobom podporiť inovácie a priniesť ich priamo do firiem. Pôjde o adresnú finančnú pomoc pre podnikateľov na zavedenie technologickej inovácie do firmy. Výzva na inovačné poukážky bude vyhlásená 22. júna a potrvá tri mesiace.

„Našim cieľom je podporiť podniky, ktoré majú chuť a potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb či procesov,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Župe záleží na podpore regionálnych podnikov

Výzva je určená pre fyzické alebo právnické firmy, ktoré majú sídlo na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a podnikajú viac ako 12 mesiacov.

„Pre BBSK sme sa rozhodli preto, lebo je zapojený do iniciatívy tzv. dobiehajúcich regiónov, ktorú riadi Európska komisia spolu so Svetovou bankou,“ doplnil Blaškovitš.

„Sme radi, že práve náš región dostane finančnú injekciu pre podniky, ktoré majú chuť posúvať sa dopredu a inovovať svoje produkty a služby. Záleží nám na podpore regionálnych podnikov a ich inovačných nápadov. Uvedomujeme si, že práve inovácie sú hybnou silou rozvoja regiónu. Máme záujem nielen naštartovať spoluprácu regionálnych firiem s vedecko-výskumnými subjektami, ale aj akcelerovať budovanie inovačného ekosystému v kraji,“ hovorí predseda BBSK Ján Lunter.

Jednoduchý registračný systém

Celková suma určená na výzvu je 2 milióny eur a výška inovačnej poukážky sa pohybuje od dvoch do 15-tisíc eur až do hodnoty 85 percent oprávnených výdavkov. Žiadateľovi môže byť poskytnutá maximálne dvakrát a to na dve rôzne aktivity spolu v hodnote 15-tisíc eur.

Inovačné poukážky môžu firmy využiť na vzdelávanie, čiže na inovačné školenia, semináre a budovanie inovačných kapacít. Tiež na poradenské služby zamerané na mapovanie, plánovanie, zavedenie, analýzu a technickú uskutočniteľnosť inovácií v podniku. A aj na služby a poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja.

Celý proces je pre žiadateľov nastavený proklientsky a znižuje byrokratickú záťaž, ktorá sa častokrát v minulosti s eurofondami spájala.

„Registračný systém je jednoduchý, preplatenie bude formou predfinancovania, máme konzultačné centrá či zákaznícku linku a veľkého partnera, ktorým je BBSK. Spoločnými silami budeme žiadateľom vysvetľovať, ako systém inovačných poukážok funguje,“ uzavrel Peter Blaškovitš