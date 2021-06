Slávnostne pokrstili publikáciu o lučeneckom basketbale. Mapuje históriu profesionálov, nadšencov i mládeže

Hra je to, čo nás spája.

24. jún 2021 o 13:52 Róbert Rácz

LUČENEC.Len prednedávnom uzrela svetlo sveta nová kniha, ktorá mapuje históriu basketbalu v centre Novohradu. Fanúšikovia tohto športu sa v nej dočítajú, akým spôsobom sa vyvíjali dejiny amatérskeho i profesionálneho basketbalu v našom meste. V pondelok 7. júna sa publikácia dočkala svojho krstu – slávnostný hod „basketbalky“ na titulku knihy v ŠH ARENA si nenechali ujsť autor, spolutvorcovia publikácie, ani predstavitelia Mesta Lučenec.

Autor knihy Karol Kadlubek (na fotografii druhý sprava) počas krstu knihy (zdroj: Róbert Rácz)

Za myšlienkou spísania histórie hry pod deravými košmi je potrebné hľadať osobu Karola Kadlubeka. Aktívny dôchodca, ktorý si užíva zaslúžený odpočinok, sa k basketbalu dostal až po svojej tridsiatke. Hoci sa tomuto športu nikdy nevenoval na profesionálnej úrovni, basketbal si ho očaril. „Chýbalo mi niečo ucelené o lučeneckom basketbale. Hoci sa mi niečo dostalo do rúk, nebolo to poňaté v tom zmysle, že by to mapovalo aj históriu amatérskeho basketbalu. Mojim cieľom bolo preto zamerať sa na dejiny nielen profesionálneho, ale aj amatérskeho a mládežníckeho basketbalu v centre Novohradu,“ prezradil autor knihy s názvom Basketbal v meste Lučenec Kadlubek. Ako následne dodal, bol tu ešte jeden impulz, ktorý ho presvedčil, že spísať takúto publikáciu má zmysel.