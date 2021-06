V dvoch okresoch Banskobystrického kraja sú naplánované rozsiahlejšie odstávky elektriny

Celkovo sa obmedzenia sa postupne dotknú vyše päťtisíc odberných miest od Považia cez Oravu až po Gemer.

25. jún 2021 o 17:25 Marcela Ballová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Slovenská distribuná (SSD) avizuje od utorka 29. júna do 2. júla väčší počet údržbových aktivít.

Ľudia, žijúci v siedmich okresoch, preto musiea rátať s rozsiahlejšími odstávkami elektriny.

"SSD na území pôsobnosti väčší plánuje počet údržbových aktivít. Každú bude sprevádzať niekoľkohodinová odstávka elektriny. Mali by sa na to pripraviť niektorí obyvatelia z okresov Prievidza, Ilava, Považská Bystrica, Žilina, Námestovo, Zvolen a Rimavská Sobota," konkretizoval Miroslav Gejdoš, hovorca SSD s tým, že obmedzenia sa postupne dotknú vyš 5-tisíc odberných miest, od Považia, cez Oravu až pod Gemer.

" Odberateľom, ktorým neprišla o odstávke informačná SMS, energetici odporúčajú bezplatnú registráciu," pripomenul Gejdoš.

V Banskobystrickom kraji sa dočasne bez elektrickej energie budú musieť zaobísť vo vyše 600 domácnostiach.

"Konkrétne v utorok 29. júna, v čase od 7.45 do 15.00 hod. V stredu 30. júna bude v Pliešovciach ďalšia odstávka, ale dotkne sa iných odberných miest. Okrem toho ju pocítia aj niektorí obyvatelia Bzovskej Lehôtky. V čase od 7.30 do 18.00 hod. zostane bez elektriny spolu približne 630 domácností. Aj v tomto prípade budú odstávky súvisieť s plánovanou revíziou vedenia vysokého napätia," ozrejmil hovorca SSD a pokračoval:

"V utorok 29. júna prebehne odstávka elektriny v obciach Veľký Blh, Padarovce, Dražice a okrajovo aj v obci Drienčany. V čase od 7.30 do 17.30 hod. prerušia energetici kvôli lezeckej revízii distribúciu pre 500 odberných miest."

Podľa slov Gejdoša sú v spomenutých prípadoch odstávky elektriny nevyhnuté kvôli charakteru plánovaných prác a najmä bezpečnosti.

"Ak to okolnosti dovolia, pracovníci Stredoslovenskej distribučnej môžu jednotlivé odstávky ukončiť aj v kratšom čase. Dotknutých obyvateľov však žiadajú, aby sa na obmedzenia patrične pripravili a boli trpezliví. V prípade, že by sa údržbové práce na energetických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku," zakončil hovorca.

TRENČIANSKY KRAJ:

Okres Prievidza

V obci Oslany a čiastočne aj v Čereňanoch dôjde k odstávke elektriny vo štvrtok 1. júla. Potrvá od 7:45 do 15:00 hod. a dotkne sa približne 750 domácností. Dôvodom je lezecká kontrola vedenia vysokého napätia (22 kV).

Okres Ilava

V stredu 30. júna čaká odstávka elektriny 630 odberných miest v Košeci. Obmedzenie potrvá od 7:30 do 16:30. Aj v tomto prípade je za odstávkou lezecká revízia vysokonapäťového vedenia.

Okres Považská Bystrica

Plevník-Drienové zasiahne plánovaná odstávka elektriny v piatok 2. júla od 7:30 do 15:30 hod. Pocíti ju asi 660 odberných miest. Energetici zo SSD budú počas odstávky vymieňať poškodený izolátor na vedení veľmi vysokého napätia (110 kV).

ŽILINSKÝ KRAJ:

Okres Žilina

Krajské mesto Žilinu čaká čiastočná odstávka elektriny v mestskej časti Vlčince. Niektoré ulice tohto sídliska sa budú musieť zaobísť bez elektrického prúdu vo štvrtok 1. júla v čase od 7:30 do 16:30 hod. Kontrola a údržba trafostaníc ovplyvní na niekoľko hodín život v takmer 600 domácnostiach.

Okres Námestovo

Vo štvrtok 1. júla zasiahne odstávka elektriny aj Oravské Veselé. V čase od 7:30 do 16:00 nepôjde prúd na 850-tich odberných miestach. Príčinou bude kontrola a údržba vzdušného vedenia vysokého napätia.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ:

Okres Zvolen

Viac ako 600 domácností v obci Pliešovce si bude musieť poradiť bez elektrickej energie v utorok 29. júna v čase od 7:45 do 15:00 hod. V stredu 30. júna bude v Pliešovciach ďalšia odstávka, ale dotkne sa iných odberných miest. Okrem toho ju pocítia aj niektorí obyvatelia Bzovskej Lehôtky. V čase od 7:30 do 18:00 hod. zostane bez elektriny spolu približne 630 domácností. Aj v tomto prípade budú odstávky súvisieť s plánovanou revíziou vedenia vysokého napätia.

Okres Rimavská Sobota

V utorok 29. júna prebehne odstávka elektriny v obciach Veľký Blh, Padarovce, Dražice a okrajovo aj v obci Drienčany. V čase od 7:30 do 17:30 prerušia energetici kvôli lezeckej revízii distribúciu pre 500 odberných miest.

Vo všetkých spomenutých prípadoch sú odstávky elektriny nevyhnutné kvôli charakteru plánovaných prác a najmä bezpečnosti. Ak to okolnosti dovolia, pracovníci Stredoslovenskej distribučnej môžu jednotlivé odstávky ukončiť aj v kratšom čase. Dotknutých obyvateľov však žiadajú, aby sa na obmedzenia patrične pripravili a boli trpezliví. V prípade, že by sa údržbové práce na energetických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku.

Zoznam všetkých odberných miest, ktorých sa odstávky týkajú, je dostupný na internetovej stránke Stredoslovenskej distribučnej www.ssd.sk v časti plánované odstávky. Odberatelia môžu využiť aj možnosť bezplatnej registrácie telefonického alebo e-mailového kontaktu. Prostredníctvom neho im bude SSD zadarmo zasielať informácie o všetkých plánovaných odstávkach na ich odbernom mieste s niekoľkotýždňovým predstihom.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.