Centrum Novohradu sa stane hokejovým mestom. V Lučenci sa formuje nový ambiciózny klub

Registrácia nového seniorského tímu HC Lučenec EST. 2021 na SZĽH prebehla úspešne. Hokejisti sa v nasledujúcej sezóne predstavia v 2. lige i v Slovenskom pohári.

28. jún 2021 o 10:32 Róbert Rácz

LUČENEC. Skvelá správa pre všetkých Lučenčanov, najmä pre tých hokejovo založených. Centrum Novohradu rozšíri od nasledujúcej sezóny hokejovú mapu Slovenska o nový, stále sa formujúci tím mužov. Za ambicióznym projektom reštartu hokejového Á-čka v našom meste stojí regionálny podnikateľ a veľký fanúšik ľadového hokeja Milan Górás. Jeho osoba figuruje v štruktúrach HC Lučenec EST. 2021 v pozícii prezidenta klubu.

Symbolika Lučenca - pelikán - sa dostal aj na dres HC Lučenec EST. 2021 (zdroj: archív Milana Górása)

Od nového ročníka 2021/2022 bude v tretej najvyššej hokejovej súťaži mužov na Slovensku, v 2. lige, účinkovať lučenecký klub. Hoci sa kostra tímu ešte len skladá, funkcionári klubu pôjdu do nasledujúceho súťažného ročníka s vysokými cieľmi. Okrem zaujímavých druholigových konfrontácií budú Lučenčania "víriť" aj vody pohárovej súťaže. Prihlásili sa do Slovenského pohára.

V prípade úspešného pohárového ťaženia tak do centra Novohradu môže pricestovať súper zvučného mena zo slovenskej extraligy. „Môžem potvrdiť, že zaregistrovanie klubu HC Lučenec EST. 2021 na Slovenskom zväze ľadového hokeja prebehlo úspešne. Ide o úplne nový seniorský tím Lučenca. V žiadnom prípade však nevylučujeme možnú spoluprácu do budúcnosti s mládežníckym tímom HC Lučenec, ktorý v tomto meste už pôsobí. Od marca, teda od doby, kedy sme boli na SZĽH oficiálne zaregistrovaní, sme sa pustili do skautingu hráčov. Snažíme sa vyberať si takých hokejistov, ktorí sa nám zdajú byť vhodnými adeptmi na osvojenie si našej filozofie a štýlu hry,“ prezradil prezident novovzniknutého tímu Milan Górás.

Ten zabezpečil pre hráčov, ktorí mu potvrdili ochotu hájiť farby lučeneckého klubu, možnosť pripravovať sa na zvolenskom ľade. Predpokladá, že aj letná príprava by mohla pokračovať v meste pod Pustým hradom. Prezidentovi sa od júna začala postupne rysovať kostra tímu.

„Od apríla sme dohodnutým chalanom umožnili dva tréningy týždenne na ľade vo Zvolene a v priebehu júna sa nám podarilo vyskladať základnú kostru tímu. Vieme, že na týchto hokejistov sa ešte viažu ďalší hráči, niečo už máme dohodnuté aj s hráčmi zvučných mien slovenského hokeja,“ načrtol vízie do budúcnosti Górás.

Ako následne dodal, dres nového tímu z centra Novohradu by mal v nasledujúcej sezóne obliekať niekoľkí ostrieľaní hokejisti s extraligovými skúsenosťami. Čerešnočkou na torte je angažovanie útočníka, ktorý má na konte dokonca titul Majstra sveta z roku 2002.

Podrobnejšie informácie však prezident HC Lučenec EST. 2021 zatiaľ nechcel bližšie konkretizovať. Čitateľom nášho týždenníka a webu mynovohrad.sme však prisľúbil exkluzivitu v ďalšom predstavovaní klubu a nových posíl. Komplexný článok o novom seniorskom tíme Lučenca vám prinesieme v prvom júlovom vydaní MY Novohradské noviny.