Kraj pokračuje v projektoch pre seniorov, pribudnú pre nich centrá starostlivosti v Haliči, Vinici aj Banskej Štiavnici

Dostupnosť sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov v obciach zlepší.

28. jún 2021 o 17:07 (TS)

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter dnes na Zvolenskom zámku podpísal memorandum o spolupráci so zástupcami ďalších troch mikroregiónov, v ktorých vzniknú Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Ide o inovatívny projekt, ktorým sa župa snaží zmierniť dopady demografickej krízy a nedostatočné kapacity zariadení sociálnych služieb.

Dostupnosť sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov v obciach zlepší Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pomocou unikátneho projektu, ktorý prináša inovatívne riešenie v oblasti dlhodobej starostlivosti o seniorov.

Prostredníctvom siete centier integrovanej starostlivosti prepojí malé obce do funkčných celkov a zabezpečí tak, aby boli tieto služby dostupné priamo tam, kde ich ľudia potrebujú.

O seniorov tak bude postarané v ich domácom prostredí bez toho, aby sa museli spoliehať na príbuzných alebo čakať na umiestnenie v zariadení sociálnych služieb.

„V posledných rokoch sa sociálny a zdravotný systém v regiónoch dostáva na hranu, v zariadeniach sociálnych služieb je nedostatok miest, seniori musia čakať v poradovníkoch na umiestnenie až niekoľko mesiacov. Táto situácia sa vplyvom demografických zmien bude zhoršovať. V roku 2030 nám bude podľa prognóz v zariadeniach sociálnych služieb chýbať asi 20-tisíc miest. Preto prichádzame s riešením, ktoré nezaťaží už dnes preplnené zariadenia a seniorom naviac umožní zostať doma, v ich prirodzenom prostredí,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

S pilotným projektom začala banskobystrická župa v rámci iniciatívy Catching-Up Regions a v spolupráci s 15 obcami Mikroregiónu pri Slanej. Dnes v priestoroch Zvolenského zámku podpísal Ján Lunter memorandum o spolupráci so zástupcami viac ako štyridsiatich obcí z mikroregiónov Veľký Potok – Ipeľ (okres Veľký Krtíš), Novohradské podzámčie (okres Lučenec) a okresu Banská Štiavnica a mikroregiónu Južné Sitno.

„Celé Slovensko zápasí s problémom starnutia populácie a toto je riešenie, ako sa o seniorov postarať aj inak, ako len v zariadeniach, ktoré kapacitne už dnes nepostačujú. Od 1. septembra vzniknú v obciach Vinica, Halič a Banská Štiavnica Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré na začiatok zamestnajú dvoch ľudí, ktorí budú poskytovať sociálne poradenstvo priamo v teréne. Postupne sa ponuka služieb rozšíri, pribudnú opatrovateľky a ďalší sociálni pracovníci podobne, ako v Tornali,“ doplnil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Takýto systém je podľa jeho slov výrazne lacnejší ako pobytové služby v zariadeniach a tým aj finančne dostupný a udržateľný.

„Kým Starostlivosť o klientov v pobytovom celoročnom zariadení je niekoľkonásobne vyššia a predstavuje náklad asi 800 eur na klienta mesačne, starostlivosť o seniorov priamo v ich domácom prostredí je rádovo o stovky eur lacnejšia,“ povedal Ondrej Lunter.

Kým spočiatku sa pracovníci Centier v troch mikroregiónoch zamerajú najmä na pomoc s administratívou, vybavovaním invalidných dôchodkov či kompenzačných príspevkov, postupne pribudnú aj služby požičovne pomôcok, monitorovacích náramkov, zdravotná dopravná služba či terénne opatrovateľky.

„Sú tu regióny, vrátane nášho, odkiaľ mladí ľudia odchádzajú za prácou a stoja pred dilemou, či majú rodičov a starých rodičov nechať samých, alebo ich vykoreniť a umiestniť do zariadenia sociálnych služieb. Som veľmi vďačný, že BBSK prišiel s nápadom ako využiť peniaze z európskych fondov a poskytnúť seniorom starostlivosť priamo u nich doma. Vidíme, že spolupráca miestnej a regionálnej samosprávy prináša dobré riešenia pre občanov, ktoré majú potenciál pretaviť sa aj do celoštátnych riešení a zákonov. Naši seniori si zaslúžia kvalitné služby bez ohľadu na to, či bývajú v meste, alebo v malej obci,“ povedal Marcel Šupica, starosta obce Ľuboreč a predseda mikroregiónu Novohradské podzámčie.