Festival s netradičným názvom predsa len bude, dokonca zdarma

Prvý júlový víkend prinesie do podhradia vo Fiľakove žánrovú pestrosť.

29. jún 2021 o 11:29 (rv)

LUČENEC. Podľa slov organizátorov multižánrového festivalu UDVart je jeho cieľom nielen uspokojiť potreby užšieho kruhu ľudí, no zároveň sa snažiť „nakaziť“ aj tých, ktorí zatiaľ ešte ani netušia, že aj oni sú súčasťou „malého celku“.

Festivalové dianie je už od roku 2016 sústredené v dvore Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. S výnimkou minulého roka, keď sa festival kvôli pandémii koronavírusu nekonal. Tohto roku síce s určitými obmedzeniami, ale predsa len v dňoch 2. až 3. júla UDVart privíta svojich návštevníkov.

Článok pokračuje pod video reklamou

„V roku 2016 vznikla skupina dobrovoľníkov pod taktovkou Mestského kultúrneho strediska Fiľakovo, ktorej cieľom bolo spojiť všetko to, čo majú radi, a ukázať to svetu. Ako výsledok ich snaženia sa zrodil festival UDVart,“ uvádza sa na oficiálnej stránke festivalu. Tam je aj vysvetlené trochu nezrozumiteľné pomenovanie podujatia.

„Názov v podstate odkazuje aj na miesto podujatia, aj na umenie, ktorým je dvor počas festivalu obklopený.

U (umenie) + DV (dvor) + ART (umenie) = UDVart. Nádvorie umenia.“

Spojenie s Maďarskom

Fiľakovo vnímajú organizátori ako akési spojenie medzi Slovenskom a Maďarskom.

Ako to vyzeralo na poslednom UDVarte: Prvý večer na UDVarte sa vydaril Čítajte

„Už počas stredoveku totiž profitovalo zo svojho strategického umiestnenia. Napriek tomu, že ide o mesto so sotva 11-tisíc obyvateľmi, existuje tu bohatý kultúrny život, takže sme si povedali, že pod zrúcaninami hradu vo Fiľakove by sa mohla konať aj trochu nevšedná, odviazanejšia akcia. Mladí Fiľakovčania, ktorí študujú inde, by mali o jeden dôvod viac na to, aby sa vrátili domov.“ Vzájomné prepojenie obidvoch krajín znázorňuje aj festivalový program, v ktorom je možnosť objavovania toho najzaujímavejšieho (nielen) z obidvoch strán hranice, a tak aj vďaka hudbe viac porozumieť, hoci bez znalosti cudzieho jazyka, jeden druhému.

Povinná registrácia

Kvôli súčasnej pandemickej situácii a pravidlám, nastaveným hygienikmi, sa menia pravidlá vstupu. Počet návštevníkov je obmedzený a, žiaľ, odpadol aj obľúbený sprievodný program. Každý účastník je povinný vopred sa zaregistrovať pomocou formulára, zverejneného na facebookovej stránke festivalu.

Ako to vyzeralo na poslednom UDVarte II. : Druhý deň na UDVarte bol komornejší Čítajte

„Podľa Vyhlášky č. 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,“ uvádzajú organizátori dôvody tohto opatrenia. Viac než dostatočnou kompenzáciou za toto obmedzenie je určite fakt, že vstup bude na tento ročník zdarma.

Ako sme uviedli, sprievodné aktivity, ktoré dotvárali jedinečnú atmosféru tohto podujatia, síce nebudú, no počas dvoch dní sa predstaví pestrá paleta hudobníkov a iných umelcov, ktorí sľubujú tak potrebné uvoľnenie a vrátenie sa do časov pred vypuknutím pandémie koronavírusu.

Podrobný zoznam účinkujúcich aj program festivalu možno nájsť na internetovej stránke udvartfestival.com.sk. My by sme z neho vypichli aspoň dve veci. Piatkový koncert maďarskej kapely LÓCI JÁTSZIK sľubuje roztancovanie všetkých prítomných a v sobotu poskytne podobnú možnosť tiež dychovou sekciou obohatené americké zoskupenie Nat Osborn Band.