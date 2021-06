Obnovená klinčiareň by mala slúžiť ako vstupná brána na Muránsku planinu

Prírodná katastrofa skomplikovala financovanie plánovanej rekonštrukcie.

29. jún 2021 o 16:57 (rv)

MURÁNSKA HUTA. Muránska Huta, obec na okraji Národného parku Muránska planina by mohla získať dôstojnú vstupnú bránu nielen do nej ale aj somotného parku. Vedenie Muránskej Huty sa totiž rozhodlo zrekonštruovať historickú budovu pri vstupe do obce, ktorá bude spočiatku slúžiť ako útulňa, ponúkajúca základné služby potrebné pre zaistenie spokojnosti návštevníkov.

Samotná budova bola postavená okolo roku 1865 pre potrebu vytvorenia hámra na výrobu klincov (klinčiareň) a pracovných nástrojov (grančiareň). Počas ďalších desaťročí v nej sídlila škola, obchod i pohostinstvo. K jej najvýznamnejším majiteľom patril aj samotný bulharský cár Ferdinand Coburg.

Ako uviedol starosta obce Muránska Huta Marian Szentandrássi: ,,Budova bola rokmi centrom života obce. A to je našou snahou aj dnes. Vrátiť život do tejto pamätnej budovy, v ktorej dýcha história a jej hrubé kamenné mury poskytnú ochranu v zime aj lete.“

V tomto snažení sa rozhodla obci pomôcť Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, ktorá vďaka členskému príspevku Rozvojovej agentúry BBSK n.o., prispela obci Muránska Huta sumou 3348 eur.

,,Ako organizácia cestovného ruchu sme veľmi radi, že pán starosta našej členskej obce pristupuje aktívne aj k téme cestovného ruchu. Obec Muránska Huta má veľký potenciál a preto aj naša organizácia sa obci snaží čo najviac pomôcť. Verím, že spoločne dokážeme poskytnúť lepšie služby nielen návštevníkom, ktorí chodia do Národného parku Muránska planina pravidelne, ale pritiahneme aj nových návštevníkov,” povedal výkonný riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric:

Získaný príspevok v rámci rozvojového zámeru ,,Zachovanie histórie obce - krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“ bol použitý na projektovú dokumentáciu, ktorá poslúžila na získanie ďalších financií potrebných na opravu budovy.

,,Postupná oprava budovy začala už úpravou dvora, kde sme zarastený dvor vyčistili a zatrávnili. V prvej fáze je potrebné opraviť a urobiť toalety pre všetkých návštevníkov a vytvoriť útulňu, kde by sa mohli pocestní schovať pred nepriaznivým počasím," pripomenul starosta Muránskej Huty a dodal, že ďalším krokom bude zriadenie pamätnej izby a Potravín a občerstvenia v ďalších miestnostiach. „Posledná fáza je rekonštrukcia podkrovia na ubytovanie, kde šum potoka vedľa budovy bude liekom pre každého prenocovaného návštevníka,“ doplnil Szentandrássi.

Kvôli katastrofe je menej peňazí, pomôcť má zbierka

V minulom roku bolo okolie obce zasiahnuté prírodnou katastrofou. Tá znamenala nečakané výdavky pre samosprávu, čo značne ovplyvnilo aj plány na obnovenie budovy.

,,Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli v spolupráci s OOCR Gemer a RA BBSK spustiť startlabovú zbierku, v ktorej nám môže prispieť každý, kto nám chce pomôcť v našom snažení a to: vytvoriť čím skôr útulňu a sociálne zariadenia pre návštevníkov tohto krásneho kraja,“ vysvetlil starosta.

Spustenie verejnej zbierky cez platformu Startlab bolo aj za účasti predsedu BBSK Jána Luntera, ten pri tejto príležitosti povedal: „Páčia sa mi plány, ktoré má obec Muránska Huta. Zaslúžia si pozornosť, podporu aj pomoc. A to nie len preto, lebo je to jeden z vstupných bodov do Národného parku Muránska planina, ale aj preto, lebo je v regióne, kde cestovný ruch môže priniesť príležitosť pre ekonomickú činnosť obyvateľov.“