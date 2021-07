Silovým trojbojárom sa darilo. Pukáč utvoril dva národné rekordy

Päťnásobný svetový šampión potvrdil svoju formu pred septembrovým šampionátom v Miškovci aj na domácej pôde.

1. júl 2021 o 11:20 Róbert Rácz

LUČENEC / TRNAVA. Slovenský Rím bol v závere mája dejiskom Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v silovom trojboji v rámci federácie AWPC-Slovakia. Túto súťaž si nenechali ujsť ani siláci z centra Novohradu.

Vo farbách lučeneckého tímu Pro Body & Metal Militia sa predstavilo trio pretekárov – Tibor Pukáč, Július Mertvík st. a jeho syn Július Mertvík ml. Všetci traja súťažili v disciplíne tlak na lavičke, Pukáč si k tomu pridal aj mŕtvy ťah.

Tibor Pukáč s oceneniami (zdroj: Róbert Rácz)

Mladší z dvojice Mertvíkovcov sa v tlaku na lavičke v kategórii do 100 kg umiestnil na výbornom 3. mieste, keď sa mu podarilo v druhom pokuse vytlačiť váhu dvesto kilogramov. Jeho otec Július Mertvík st. obsadil v rámci svojej kategórie (od 40 do 49 rokov, muži do 100 kg) piatu priečku.

Článok pokračuje pod video reklamou

“ V Trnave sme mali možnosť vidieť, že mnohí súťažiaci boli po dlhom období pandémie dosť nažhavení súťažiť. Napriek tomu, že prakticky nikto nečakal žiadne horibilné výkony, viacerí pretekári dosiahli veľmi pekné výsledky. „ Tibor Pukáč

Najlepšie sa darilo Tiborovi Pukáčovi. Ten sa môže pýšiť piatimi titulmi Majstra sveta v silovom trojboji. Svoju formu demonštroval aj na podujatí v Trnave. „Som veľmi rád, že sa mi na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska v silovom