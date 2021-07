Veria, že po celkovej obnove bude kúpalisko východiskovým centrom pre objaviteľov Gemera

Do obnovy plážového kúpaliska investuje mesto Tornaľa v Revúckom okrese v prvej etape 745-tisíc eur.

2. júl 2021 o 7:55 TASR

TORNAĽA. Do obnovy plážového kúpaliska investuje mesto Tornaľa v Revúckom okrese v prvej etape 745-tisíc eur. Rekonštrukcie sa dočká umelá vodná nádrž, pribudnú však i rôzne atrakcie a tri nové bazény s teplou vodou. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Anna Szögedi.

„Naše kúpalisko už dlhodobo potrebuje nejakú rekonštrukciu. Najmä prírodný bazén a 50-metrový plavecký bazén, ktorý bol už v dezolátnom stave a touto rekonštrukciou zanikne,“ povedala Szögedi. Ako dodala, samospráva dlho čakala na výzvy na dotácie, osloviť sa pokúšala aj rôznych investorov. Mesto má vypracovaný aj projekt komplexnej rekonštrukcie kúpaliska, jej realizácia by však stála približne osem miliónov eur.

„Nakoniec sme sa rozhodli postupovať po etapách. Na prvú etapu obnovy plážového kúpaliska sme vyčlenili z vlastného rozpočtu prostriedky vo výške 745-tisíc eur s DPH,“ priblížila primátorka. V rámci prác sa rekonštrukcie dočká veľký prírodný bazén, v ktorom by mali vzniknúť i viaceré vodné atrakcie. Zároveň v areáli kúpaliska pribudnú tri nové bazény s teplou vodou. Dva budú určené pre deti, tretí pre dospelých.

„Moja predstava je, že by sme s prácami mohli začať na jeseň. Boli by sme veľmi radi, ak by sme mohli pre verejnosť otvoriť budúci rok,“ prezradila Szögedi s tým, že v aktuálnom období sa dokončuje zmluva so zhotoviteľom.

V ďalších etapách obnovy plážového kúpaliska by sa mesto chcelo v budúcnosti zamerať na služby, hygienické zariadenia či ďalší bazén pre dospelých. Závisieť to bude od záujmu návštevníkov o kúpalisko a v tom čase dostupných finančných prostriedkov.

Víziou samosprávy je podľa primátorky vytvoriť z Tornale a jeho kúpaliska východiskové centrum, z ktorého by mohli turisti objavovať región Gemera.

„Máme záujem pracovať na tom, aby sme s naším kúpaliskom prispeli k regionálnemu rozvoju cestovného ruchu. Verím, že sa na tento účel podarí získať aj prostriedky z európskych financií,“ povedala Szögedi.

Kúpalisko v Tornali sa nachádza v mestskej časti Králik, otvorené bolo v roku 1969. Umelo vytvorená nádrž má rozlohu zhruba 15-tisíc štvorcových metrov s hĺbkou do 2,2 metra, v areáli sa nachádza aj vrt minerálnej vody hlboký 155 metrov. Plážové kúpalisko je pre verejnosť uzatvorené od roku 2019.