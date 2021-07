Novohradský pedál sa roztočí už o niekoľko dní

V poradí siedmy ročník obľúbeného podujatia odštartuje už túto nedeľu. Cyklisti a diváci však musia počítať s opatreniami.

2. júl 2021 o 7:39 Róbert Rácz

LUČENEC. Nadšenci cyklistiky sa môžu tešiť. Prvú júlovú nedeľu (4.7.) bude Lučenec dejiskom siedmeho ročníka tradičného cyklistického podujatia s názvom Novohradský pedál.

Na svoje si prídu nielen diváci, ale aj samotní bikeri. Organizátori umožnia štart všetkým kategóriám – mužom, ženám i juniorom. Spestrením športovej akcie bude detská cyklosúťaž.

Cyklisti v akcii (zdroj: archív stránky cyklistika-lucenec.webnode.sk)

Už o niekoľko dní sa centrum Novohradu premení na centrum cyklistického športu. Pôvodná trať Novohradského pedálu sa musela z dôvodu budovania novej cyklotrasy mierne modifikovať.

“ Na štarte uvidíme napríklad slovenskú reprezentantku Janku Keseg Števkovú, úradujúceho dvojnásobného Majstra Slovenska Andreja Kubiša, slovenského vicemajstra Martina Belka, ale taktiež ostatných špičkových pretekárov. „ Vlastimil Duzbaba

To však neprekáža desiatkam prihlásených účastníkov, ktorí sa do dnešného dňa (v čase písania článku 26. júna – pozn. red.) už stihli zaregistrovať. „Som veľmi rád, že sa nám v spolupráci s Mestom Lučenec opäť podarí zorganizovať toto podujatie. Pôjde o 7. ročník Novohradského pedálu. Štartovať sa bude prvú júlovú nedeľu z lučeneckého Mestského kúpaliska. Profil trate sme museli trochu upraviť, keďže ešte stále pokračujú stavebné práce na budovaní novej cyklotrasy v našom meste. Snažili sme sa to však čo najviac zatraktívniť, a tak úsek, ktorý mal pôvodne viesť cez lúku, sme nahradili zaujímavým trailom, na ktorom si pretekári môžu otestovať techniku svojho jazdenia,“ prezradil Vlastimil Duzbaba, ktorý aj tento rok prebral nad cyklistickým podujatím organizátorskú taktovku.

Ako následne prezradil, aktuálne eviduje 150 prihlásených súťažiacich. Počet pretekárov však zďaleka nie je konečný a je vysoko pravdepodobné, že do júlového štartu sa ešte navýši o ďalších cyklistov. Duzbaba tiež dodal, že nielen súťažiaci, ale aj diváci sa môžu tešiť na známe osobnosti cyklistického športu.

„Doposiaľ sa pretekári prihlasovali online cez registračný formulár, avšak záujemcovia sa budú môcť prihlásiť aj priamo v deň konania pretekov. Je však potrebné myslieť na to, že registrácia na mieste bude len v obmedzenom, limitovanom počte. Som rád, že medzi pretekármi na štarte uvidím napríklad slovenskú reprezentantku Janku Keseg Števkovú, úradujúceho dvojnásobného Majstra Slovenska Andreja Kubiša, slovenského vicemajstra Martina Belka, ale taktiež ostatných špičkových pretekárov. Spomeniem mená ako Viera Kissová, Péter Kovacz či Anita Sejben,“ navnadil nadšencov cyklistiky organizátor Duzbaba.

Súťažiaci sa na Novohradskom pedáli môžu predstaviť vo viacerých kategóriách. Zastrešujúcim prvkom bude členenie na Elitných pretekárov a Hobby cyklistov. V oboch prípadoch si jazdci môžu zvoliť medzi 44- alebo 22-kilometrovou dĺžkou trate.

Okrem toho sa na podujatí opäť otvorí aj nesúťažná kategória s názvom TeatroBaby pre malých nadšencov cyklistiky do piatich rokov. Po absolvovaní 200-metrovej trate bude ocenené každé dieťa účastníckym diplomom a vecnou cenou.

Cyklisticky založené rodiny sa môžu tešiť na kategóriu Pedál Family (jeden rodič a jedno dieťa), novinkou bude kategória E-bike. Lákadlom pre domácich cyklistov môže byť vybojovanie si titulu Najlepší Lučenčan.