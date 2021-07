FOTO a VIDEO: Haličskí hasiči prelomili prekliatie domácich súťaží

V najsilnejšej kategórii si pripísali doslova historický úspech.

4. júl 2021 o 9:38 Radovan Vojenčák

HALIČ. Sobota (3.júla) sa v Haliči niesla v znamení prvého ročníka Memoriálu Ondrea Pivku. Vlani už bol podľa slov starostu ALexandra Udvardyho síce nultý ročník, ale tento bol už oficiálny a prinesol početné zastúpenie družstiev aj spoza hraníc nášho regiónu. Súťažilo sa v požiarnom útoku v troch kategóriach - ženy, družstvá do 1500 cm kubických a nad 1 500. (jedná sa o výkon hasičskej striekačky).

„Ondrej Pivka bol veľmi činnorodý, dokonca v ochotníckom divadelníctve, ale hlavne bol dlhoročný veliteľ miestnych dobrovoľných hasičov a zaslúžil sa o to, že ich novodobá história v Haliči vôbec je. Bol jedným z iniciátorov toho aby sa v 90. rokoch minulého storočia činnosť dobrovoľných hasičov obnovila," objasnil starosta po kom nesie súťaž meno.

Do súťaže sa prihlásilo 24 družstiev. Cestu si do Haliče našli okrem iných aj družstvá zo Senohradu, Hriňovej či Vlkanovej.

„Za tých som obzvlášť rád, v minulosti bývali stabilnými účastníkmi našich súťaží. Dúfame, že na túto tradíciu nadviažeme. Aby som ale nezabudol, chcem poďakovať našim hasičom za pripravenie tejto súťaže, lebo je to ich plná zásluha, že je všetko pripravené a zobrali si na plecia organizáciu tohoto vydareného podujatia," podotkol Udvardy.

Samotné súťažné zápolienie sa konalo za slnečného počasia. To prialo hlavne družstvám z Radzoviec, ktoré si odniesli domov viacero ocenení. Ale o najväčšie prekvapenie a radosť domácich divákov sa zaslúžili miestni zástupcovia. Družstvo v najsilnejšej kategórii nad 1500 cm nastupovalo na požiarny útok ako posledné zo všetkých a podaril sa mu husársky kúsok, keď s časom 15.33 sekúnd (!) odsunulo ostatných až za seba. Oslavný kúpeľ v nádrži odkiaľ sa čerpala voda na súťaž tak nesmel chýbať.

„Podarilo sa nám zlomiť prekliatie domácich súťaží, myslím, že sa jedná o historický úspech na ktorý by bol určite nesmierne hrdý aj samotný Ondrej Pivka. Víťazstvo mu posielame aspoň symbolicky "hore do neba", povedal hrdý starosta pri odovzdávaní ocenenia. Uznanie vyslovil ale všetkým zúčastnením, ktorí zavítali do ich obce a vyjadril nádej, že sa aj v nasledujúcom roku zúčastnia v takom počte.

Ukážku hasičského útoku natočil na naše pre našich čitateľov Milan Alberti.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/aog87-RumzU

Milan pridal aj druhú ukážku, ktorá sa mu páči viac: