Futbalisti Lučenca sa naladili na letnú prípravu výhrou. Zdolali Čierny Balog

Letná príprava MŠK Novohrad Lučenec odštartovala 1. júla pod vedením skúseného trénera Marcela Turňu

5. júl 2021 o 7:48 Róbert Rácz

LUČENEC. Dobrý vstup do letnej prípravy, ktorá odštartovala 1. júla, má za sebou omladený káder MŠK Novohrad Lučenec. Pod vedením nového trénera Marcela Turňu si v sobotňajšom (3.7.) prípravnom zápase poradili so súperom z Čierneho Baloga. Zisťovali sme, ako bude prebiehať príprava a s kým sa Lučenčania stretnú v úvodnej konfrontácii v pohárových bojoch.

Hoci po úvodnej štyridsaťpäťminútovke svietil na ukazovateli skóre nerozhodný stav 1:1, v druhom dejstve sa lučenecká omladina vzmužila a súperovi z nižšej súťaže odskočila na rozdiel troch gólov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Polčasové osvieženie hráčov MŠK Novohrad Lučenec a posledné pokyny nového trénera k svojim zverencom (zdroj: Róbert Rácz)

Po jednom presnom zásahu si v drese A-tímu MŠK postupne pripísali Suja, Dušan Kamenský, Oláh a Rácz. Medzi tri žrde sa postavil skúsený gólman Tomáš Jenčo, ktorý svojich spoluhráčov zozadu umne dirigoval a Lučenčanov viackrát podržal skvelými zákrokmi.

Sobotný duel bol prvým zo série plánovaných zápasových konfrontácií. Hráčov lučeneckého MŠK Novohrad čaká ešte niekoľko meraní síl s inými súpermi, počas ktorých naberú futbalisti zápasovú prax.

Tú následne zúročia v závere júla, kedy sa predstavia na ihrisku piatoligového nováčika z Opatovskej Novej Vsi v rámci úvodného kola Slovenského pohára (presný dátum tohto zápasu ešte nie je známy, čitateľov však budeme informovať, akonáhle bude dátum zverejnený – pozn. red.). Pohárový zápas bude pre Lučenčanov zároveň generálkou pred ostrým štartom nového ročníka TIPOS III. ligy Stred.

“ Na skúšku by mali prísť noví hráči, do prípravy však chceme zapojiť aj nejakých troch-štyroch dorastencov, ktorých budeme rotovať v A-tíme. Chceme, aby to bola pre ostatných dorastencov motivácia. Ako som povedal, od pondelka ideme do prípravy naplno, chceme sa na nový ročník pripraviť čo najzodpovednejšie „ Marcel Turňa

Marcel Turňa zhodnotil, ako vnímal zápas s Partizánom Čierny Balog a zároveň načrtol perspektívu letnej prípravy tímu, ktorého kormidlo prebral od 1. júla. „V dnešnom zápase sme chceli dať priestor najmä mladším hráčom. Chceli sme ich vidieť v akcii a zmapovať si, kto z nich by mohol doplniť náš káder. Najmä mladší chlapci musia vidieť, aký je rozdiel medzi dorasteneckým a mužským futbalom. K tomuto účelu slúžia takéto prípravné zápasy. Na môj vkus tam bolo dnes dosť veľa nedostatkov, či už technických, alebo taktických. Úvodných tridsať minút sme sa na ihrisku v podstate len hľadali, no postupne sa to zlepšovalo a aspoň vieme, na čom môžeme popracovať v letnom prípravnom období,“ vyjadril sa na margo úvodnej konfrontácie započatej letnej prípravy Turňa.

Nový tréner zároveň naznačil víziu nasledujúcich dní a týždňov, s ktorou sa bude pasovať v novom pôsobisku. „S vedením klubu sme sa dohodli, že od pondelka by sme chceli káder postupne stabilizovať. Na skúšku by mali prísť noví hráči, do prípravy však chceme zapojiť aj nejakých troch-štyroch dorastencov, ktorých budeme rotovať v A-tíme. Chceme, aby to bola pre ostatných dorastencov motivácia. Ako som povedal, od pondelka ideme do prípravy naplno, chceme sa na nový ročník pripraviť čo najzodpovednejšie,“ doplnil tréner Turňa.

Ako dodal, tréningový proces letnej prípravy by mal fungovať v cykle štyroch tréningov do týždňa. Soboty budú v znamení prípravných zápasov.

Koncepčnú prácu nového kouča si pochvaľuje aj Miroslav Beran. Prezident MŠK Novohrad Lučenec nám prezradil meno súpera, s ktorým sa Lučenčania stretnú v Slovenskom pohári týždeň pred štartom nového ligového ročníka.

“ Hoci možno výsledky záverečných zápasov uplynulého ligového ročníka neboli lichotivé, mladí chlapci aspoň získali skúsenosť s tým, ako funguje mužský futbal, na čo majú a na čom je potrebné ešte popracovať a posunúť sa „ Miroslav Beran

„Čaká nás prvé kolo Slovnaft Cup-u na ihrisku Opatovskej Novej Vsi, ktorá v nedávno skončenom ročníku postúpila do piatej ligy. Máme teda približne mesiac a to, aby sme sa zodpovedne pripravili na prvý zápas tretej ligy, preto vnímam prípravné zápasy a pohárový duel ako výbornú príležitosť k nabratiu zápasovej praxe našich futbalistov. Pevne verím, že ďalšia sezóna už bude bez výraznejších opatrení či obmedzení, pretože tretí rok po sebe by to bolo z môjho pohľadu katastrofálne nielen pre futbalistov, ale aj pre kluby a celkovo aj pre šport ako taký,“ zmyslel sa Beran.

Prezident lučeneckého MŠK vníma veľmi pozitívne angažovanie skúseného kouča z Podbrezovej. Podľa jeho slov sa dobre nadviazalo v rámci započatej letnej prípravy na záverečné zápasy nedávno skončeného ročníka 2020/2021.

„Ja som sa už v minulosti pre médiá viackrát vyjadril v tom zmysle, že pre nás boli tri posledné zápasy uplynulého ročníka TIPOS III. ligy akousi predprípravou. Mladí chalani sa mohli ukázať v súťažných konfrontáciách v mužskom futbale. Hoci možno výsledky neboli lichotivé, chlapci aspoň získali skúsenosť s tým, ako funguje mužský futbal, na čo majú a na čom je potrebné ešte popracovať a posunúť sa,“ doplnil Beran.

On sám oficiálny štart letnej prípravy situuje do začiatku júla (1.7.), teda do doby, odkedy bola uzatvorená zmluva s trénerom Turňom. Prezident klubu zároveň naznačil, že rokovania s novými posilami sú v štádiu riešenia. K mladým odchovancom klubu by v nasledujúcich dňoch malo pribudnúť niekoľko skúsených futbalistov.

Novinky z hráčskej „kuchyne“ MŠK Novohrad Lučenec, ako aj z iných treťoligových klubov, budeme pozorne sledovať, aby sme vám, vážení čitatelia, mohli priblížiť čo naviac zo zákulisia regionálnych tímov.