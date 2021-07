Lučenčan vo farbách bratislavského Slovana

Radovan Vančo túžil po trénerskej kariére už od strednej školy. Podarilo sa mu skĺbiť zameranie vysokoškolského štúdia s praxou, trénuje mládežníkov Slovanu Bratislava.

6. júl 2021 o 6:27 Róbert Rácz

LUČENEC / BRATISLAVA. S futbalom začínal v neďalekej obci Stará Halič. V tínedžerskom veku prešiel mládežníckymi kategóriami niekdajšieho LAFC-u Lučenec. V období transformácie klubu na MŠK Novohrad Lučenec prestúpil do konkurenčného Baníka Kalinovo, kde sa objavoval na súpiske seniorského Á-čka, pôsobiaceho v Tipos III. lige Stred.

Ako aktívny futbalista je hráčom kalinovského Baníka (zdroj: V. Blahuta / FB archív R. Vanča)

Na pol roka zakotvil v známom Interi Bratislava, aby následne okúsil, ako chutí legionársky chlebíček v Rakúsku. Po návrate na slovenské trávniky vymenil pruhovaný dres žltočiernych za belasú modrú, hráčsky výstroj postupne nahradil trénerský outfit.

Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnej časti našej novej rubriky sa vydáme po stopách Radovana Vanča, ktorý skĺbil svoju vášeň k futbalu so zameraním vysokoškolského štúdia.

Dvadsaťštyriročný mladík je aktuálne v predposlednom ročníku Fakulty telesnej výchovy a športu, kde študuje trénerstvo. V hlavnom meste Slovenska si popri školských povinnostiach našiel zamestnanie, ktoré korešponduje so zameraním jeho vysokoškolského štúdia.

Napriek tomu sa vždy, keď je to možné, rád vráti do rodného regiónu, aby si obliekol dres kalinovského Baníka a pomohol tak mužstvu v náročných zápasoch tretej ligy.

V štruktúrach najslávnejšieho slovenského klubu pôsobí na pozícií mládežníckeho trénera. Prácu s malými futbalistami si pochvaľuje.

“ Akonáhle však prišla ponuka zo Slovanu, dlho som nerozmýšľal. Pri futbale chcem určite zostať aj v budúcnosti. Momentálne sa vidím ako mládežnícky tréner, uvidíme však, čo prinesie čas. „ Radovan Vančo

„V Slovane Bratislava som už rok. Aktuálne som trénerom kategórie U8, od budúcej sezóny to bude U9. Trénerstvu sa venujem popri vysokej škole, no keďže práve tento odbor študujem, nie je to žiadny problém. Skôr naopak, považujem to za výhodu a vítanú trénerskú prax,“ prezradil šikovný Lučenčan Radovan Vančo. Ten už počas stredoškolských štúdií vedel, že práve toto je oblasť, ktorej sa chce v budúcnosti profesijne venovať.

R. Vančo (vpravo) ešte ako dorastenec v drese LAFC Lučenec so spoluhráčom Adamom Cigánikom (naľavo) a trénerom Csabom Csányim (v strede) (zdroj: FB archív R. Vanča)

„Už keď som išiel na strednú školu, vedel som, že raz chcem robiť práve toto. Dúfal som, že jedného dňa si trénerstvo budem môcť vyskúšať a podarilo sa. Už od začiatku v Slovane ma táto práca baví a maximálne napĺňa, trénovanie mladých nádejných futbalistov si naplno užívam,“ doplnil Vančo.

Mladý tréner, ktorého si pamätajú súperovi hráči ako nekompromisného obrancu, má okrem koučovania na starosti aj celú škálu inej agendy. Vždy sa však má na koho spoľahnúť.

„Okrem vedenia tréningového procesu počas sezóny a koučovania mojich zverencov v zápasoch je mojou zodpovednosťou aj administratívna práca v rámci tejto kategórie, komunikácia s rodičmi mládežníkov a v podstate celý chod družstva. Vždy som chcel, aby chlapci napredovali čo najlepšie, veď to je vlastne poslanie každého trénera. Samozrejme, nie som na to úplne sám. Mám skvelého asistenta a taktiež vedúceho mužstva, ktorí mi pomáhajú so všetkým potrebným,“ zamyslel sa Vančo. Jeho srdce je, ako sa hovorí, „belasé“ už dávno.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo po niekoľkoročnej anabáze vo farbách mestského rivala Interu Bratislava zmenil klubovú príslušnosť. „Pár rokov som pôsobil v Interi pri viacerých vekových kategóriách. Akonáhle však prišla ponuka zo Slovanu, dlho som o nej nerozmýšľal a presunul som sa do štruktúr najúspešnejšieho slovenského klubu. Pri futbale chcem určite zostať aj v budúcnosti. Momentálne sa vidím ako mládežnícky tréner, uvidíme však, čo prinesie čas,“ uzavrel mladý tréner Vančo.