V Poltári majú opäť mobilné odberové miesto

Bude fungovať tri dni v týždni v tzv. zábavnom štvorci.

7. júl 2021 o 9:56

POLTÁR. Od stredy 7. júla získali Poltárčania opäť možnosť testovania sa na ochorenie COVID-19. Testovať sa bude trikrát týždenne a miestne Mobilné odberové miesto bude odoberať aj vzorky pre PCR testovanie.

Mobilné odberové miesto sa nachádza na Sklárskej ulici č. 769 v mieste ktoré miestni volajú "zábavný štvorec". Testovať samoplatcov budú antigénovými i PCR testami. Certifikáty k testovaniu budú vydávať v anglickom, nemeckom a v slovenskom jazyku.

„Testovať sa bude dať u nás trikrát do týždňa. V pondelok , stredu a v piatok od 7.00 do 9.00 h. Je to hlavne kvôli tomu aby testovaní obdržali výsledky behom toho istého dňa, keďže vzorky na PCR testy posielame do autorizovaného laboratória," oznámil prevádzkovaťel MOM v Poltári, ktorý v prípad zvýšeného záujmu o antigénové testovanie(stojí 15 eur) nevylúčil možnosť rozšírenia prevádzkových hodín.