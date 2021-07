Futsalový tréner Marian Berky získa ocenenie Tréner roka

M. Berky: "Bolo by skvelé, keby nás mohli diváci počas zápasov podporovať priamo v hale. Robíme to predsa hlave pre nich. Veľmi si prajem, aby sme mohli ďalší titul osláviť pred zaplnenou halou"

7. júl 2021 o 5:35 Róbert Rácz

LUČENEC. Vydarenú sezónu má za sebou Marian Berky. Tréner slovenskej futsalovej reprezentácie doviedol reprezentačný výber mužov k postupu na budúcoročný európsky šampionát, ktorý sa uskutoční v Holandsku.

Darilo sa mu však aj na klubovej úrovni. So svojimi zverencami z lučeneckého MIMEL-u oslavoval prvenstvo vo Varta futsalovej lige v nedávno skončenom ročníku 2020/2021.

“ Naše ciele s MIMEL-om Lučenec zostávajú rovnaké ako pred každou sezónou – vyhrať ligu. Chceme aj naďalej dodržať zavedený štandard. Tomu prispôsobíme adekvátne doplnenie tímu. Počas letnej prestávky a následnej prípravy sa budeme obzerať po takých hráčoch, ktorí do tímu zapadnú a ešte viac zvýšia kvalitu družstva. „ Marian Berky

Trénerské úspechy rodáka z centra Novohradu nezostali nepovšimnuté širokou športovou verejnosťou, no ani predstaviteľmi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Na jeho zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 28. júla, padlo rozhodnutie oceniť Mariana Berkyho v kategórii Tréner roka.

Futsaloví fanúšikovia si Berkyho môžu pamätať ešte z jeho hráčskych čias. Pôsobil v niekdajšom lučeneckom tíme 1. HFC, neskôr prestúpil do slávneho Slov-Maticu FOFO Bratislava. S hráčskou kariérou sa rozlúčil v českom Tango Brno.

V pozícii asistenta trénera i na poste trénera pôsobil na klubovej i reprezentačnej úrovni. Od roku 2015 je hlavným trénerom mužskej futsalovej reprezentácie Slovenska, ktorá si pod jeho vedením v nedávnej kvalifikácii na blížiace sa Majstrovstvá Európy zabezpečila účasť na tomto podujatí.

Tréner slovenskej futsalovej reprezentácie Marián Berky. (zdroj: archív SME)

V minulosti viackrát ocenený tréner si váži honor, ktorý sa mu dostane zo strany lučeneckého Mestského zastupiteľstva. „Osobne si myslím, že ocenenie Tréner roka patrí nielen mne, ale hlavne všetkým ľuďom, ktorí za mnou stáli, či už vo futsale, alebo vo futbale. Najväčšia vďaka patrí mojej rodine, ktorá ma neustále podporuje vo všetkom, čo robím. Určite si pochvalu zaslúžia aj všetci hráči, ktorí neustále bojovali a mali chuť víťaziť. Bez nich by som nedokázal byť trénerom na tejto úrovni, na ktorej som. Všetkým patrí moja obrovská vďaka,“ vyjadril sa Berky na margo ocenenia, ktoré mu bude odovzdané počas letných osláv, organizovaných Mestom Lučenec.

Štyridsaťštyriročný kouč sa obzrel za nedávno skončenou futsalovou sezónou. Tú, podobne ako mnohé iné športy, výrazne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu.

„Sezóna bola náročná. Na klubovej sfére sme kvôli prijatým opatreniam nemohli trénovať podľa predstáv, keďže všetko bolo obmedzené a museli sme dodržiavať rôzne protipandemické pravidlá. Náročné to však bolo aj v rámci reprezentácie. Ťažké boli všetky tri kvalifikačné cykly, ktorými sme postupne prechádzali, a to hlavne z toho dôvodu, že sme nikdy presne nevedeli, s kým môžeme počítať a s kým nie. Bolo to náročné najmä na psychiku – moju ako trénera i hráčov,“ zamyslel sa úspešný tréner.

Berky naznačil ambície, s ktorými pôjde majstrovský MIMEL Lučenec do nasledujúcej ligovej sezóny. Ciele sú jasné, latka je nastavená vysoko. „Naše ciele zostávajú rovnaké ako pred každou sezónou – vyhrať ligu. Chceme aj naďalej dodržať zavedený štandard. Tomu prispôsobíme adekvátne doplnenie tímu. Počas letnej prestávky a následnej prípravy sa budeme obzerať po takých hráčoch, ktorí do tímu zapadnú a ešte viac zvýšia kvalitu družstva. To je prvoradé. Chceme sa však aj touto cestou poďakovať mestu a sponzorom za ich doterajšiu podporu,“ doplnil na záver Berky.

Ten zároveň verí, že situácia z nedávno skončenej sezóny sa nebude opakovať, a že tribúny športových hál nezostanú prázdne.

„Bolo by skvelé, keby nás mohli diváci počas zápasov podporovať priamo v hale. Robíme to predsa hlave pre nich. Veľmi si prajem, aby sme mohli ďalší titul osláviť pred zaplnenou halou,“ uzavrel Tréner roka.