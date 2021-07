Namiesto pozerania televízie si radšej prečíta dobrú knihu. Športové vzory a najbližších priateľov našiel v radoch svojej rodiny

Hosťom v našej obľúbenej rubrike bol 11-násobný Majster Slovenska v boxe David Zold, ktorý sa môže pýšiť aj niekoľkými oceneniami zo svetových a európskych šampionátov.

8. júl 2021 o 11:42 Róbert Rácz

LUČENEC. Približne pred rokom bol hosťom v rubrike Športové NAJ mladší zo súrodeneckej dvojice Zoldovcov Tomáš. Tentokrát sme si posvietili na jeho brata, 29-ročného Davida.

Aktívny pohyb a šport si ho podmanili už počas základnej školy. Basketbal ho neoslovil, no box mu doslova prirástol ku srdcu. Po viacerých úspechoch v ringu sa rozhodol, že svoje skúsenosti odovzdá ďalším.

Dávid Zold v ringu (zdroj: FB archív D. Zolda)

Vyše osem rokov sa tak popri aktívom boxovaní venuje trénerstvu. Nezameriava sa však len na profesionálnych športovcov, ale aj na širokú verejnosť, na ľudí, ktorí túžia po zmene životného štýlu, lepšej kondičke či krajšej postave.

Aký bol Váš najnepríjemnejší športový zážitok, na ktorý si spomínate?

Spomínam si hneď asi na desať najnepríjemnejších zážitkov, ktoré by som mohol opísať… Ale ten najviac nepríjemný sa rozhodne odohral v roku 2013. Boli sme v Turecku na Majstrovstvách sveta. Môj reprezentačný tréner zabudol na to, že mám zápas o postup do finále, a tento zápas som kvôli neúčasti kontumačne prehral. Pre mňa bol tento fakt o to smutnejší, že som sa na tieto Majstrovstvá sveta pripravoval sám a mal som veľkú šancu sa stať svetovým šampiónom.

A teraz opačne - čo považujete za svoj najvýraznejší športový?

Tu je toho tiež trochu viac. Cením si však každú jednu medailu a titul, ktoré sa mi podarili dosiahnuť. Spomeniem napríklad dvakrát zisk bronzovej medaily z Majstrovstiev sveta, ako aj medailu z Majstrovstiev Európy.

Svojho času mi viacerí vraveli, že som bol najsilnejším pilierom mužského kádra Nitry, kde som profesionálne pôsobil. Mal som vtedy len 16 rokov.