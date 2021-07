Film vyvolal protichodné reakcie, jednoznačným víťazom bolo jedlo

V Lučenci mali paralelné premietanie otváracieho filmu s Cannes.

8. júl 2021 o 15:46 (rv)

LUČENEC. V utorok večer začínal najväčší filmový festival v Cannes premietaním filmu Annette. Niektoré kiná na Slovensku a v Českej republike využili možnosť premietania tohto filmu v rovnakom čase ako ho premietali na spomínanom festivale. V Lučenci sa predstavenie konalo vďaka spolupráci filmového klubu Priestor a Mestského múzea pod hviezdnou oblohou na nádvorí múzea.

„Už štvrtým rokom robíme náš projekt premietaní tzv. klubových filmov za euro po rôznych dvoroch v Lučenci a aj okolí. Na toto pekné múzejné nádvorie sme prišli už po tretíkrát ,ale takáto udalosť sa ešte nikdy nekonala, žeby sme mali možnosť premietať film, ktorý má zároveň svetovú premiéru na najväčšom filmovom festivale sveta," uviedol programový pracovník filmového klubu Priestor. Sám nervózne očakával ako filmové predstavenie dopadne, či prídu ľudia a či ho neovplyvnia aj vrtochy počasia a v neposlednom rafe aký bude film.

"Mňa rozhodne nesklamal, aj keď vedel by som si ho predstaviť o niečo kratší a možno by som mal pripomienky k niektorým scénam, ale keďže som už dlhodobo "trénovaný" artovými filmami pravidelne od roku 2005, keď som začal robiť dramaturga filmového klubu, ja filmy vnímam inak ako bežný konzument filmových jednohubiek. A asi by som si ho pozrel v "rámci štúdia" znovu"

Láska k "ťažšiemu" filmu môže ísť aj cez žalúdok

Publikum film prijalo rôzne od spokojných reakcií až po úteky z premietania. Čo je však asi aj tak trochu zámer jeho režiséra Leosa Caraxa, známeho filmového provokatéra. Film rozhodne vyvolá ešte mnoho polemík a diváci budú na neho spomínať možno aj s negatívnymi reakciami pomerne dlho.

Jednoznačne čo však zaznamenalo úspech bolo občerstvenie pripravené kuchárom Petrom Kollárom. Proti tomu nemal nik výhrady.

„Hlavne kvôli nemu som zostal až do konca," netajil sa jeden divák. Keďže sa zjedlo takmer všetko bolo takých pravdepodobne viac. "Možno išlo o prvé úspešné párovanie jedla s filmom na svete," so smiechom zareagoval dramaturg klubu.

Šampanské sa síce ako na premiére v Cannes nepodávalo, ale k dispozícii bol dostatok vína, ktoré doputovalo nečakane do múzea pred premietaním filmu.

„Chcela by som poďakovať Jánovi Adamove, ktorý čítal moje uverejnené vyjadrenie pred filmom s porozumením a sponzorsky nám daroval päť litrov vína, ktorými sme mohli vítať návštevníkov premietania," vyjadrila sa vedúca Mestského múzea Andrea Moravčíková.

S premietaním by sa do nádvoria múzea ešte mal filmový klub toto leto vrátiť.

"Po predbežnej dohode to bude niekedy v auguste a pôjde už o film za euro, ktorý bol podľa môjho názoru najlepším filmom roku 2019. Pôjde o nádhernú komornú drámu s fascinujúcimi zábermi - film Portrét ženy v plameňoch," zakončil dramaturg filmového klubu.

Film Annette mieri od dnes (8.júla) už aj do bežnej filmovej distribúcie, tak ak naberiete odvahu neváhajte si ho ísť pozrieť do kina.