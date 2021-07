Poznáme meno kapitána nového tímu

Jednou z líderských osobností HC Lučenec EST. 2021 bude bývalý mládežnícky reprezentant SR.

8. júl 2021 o 16:42 Róbert Rácz

LUČENEC. Už v minulom čísle nášho týždenníka sme vás ako prví informovali o reštarte seniorského hokeja v centre Novohradu. Od nasledujúcej sezóny (2021/2022) bude druholigové hokejové vody mútiť nový tím HC Lučenec EST. 2021.

Za ambicióznym športovým projektom stojí regionálny podnikateľ a prezident klubu Milan Górás, ktorý je vášnivým fanúšikom a podporovateľom ľadového hokeja.

Lučenecký tím bude v nadchádzajúcom súťažnom ročníku pôsobiť v tretej najvyššej hokejovej súťaži mužov na Slovensku, v 2. lige. Predstavitelia HC Lučenec EST. 2021 zároveň klub prihlásili aj do Slovenského pohára.

V prípade úspešného pohárového ťaženia, ktorému bude predchádzať etapa augustového predkola a skupinovej fázy, tak do centra Novohradu môže pricestovať súper zvučného mena z vyšších hokejových súťaží. Je preto pravdepodobné, že na lučenecký ľad by mohli vykorčuľovať aj hráči niektorého z extraligových tímov.

HC Lučenec EST. 2021 je na Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH) oficiálne evidovaný už štyri mesiace. Bezprostredne po registrácii pristúpili funkcionári klubu ku skautigu hráčov, ako aj k zabezpečeniu tréningových podmienok pre tých hokejistov, ktorí prijali výzvu obliekať dres s pelikánom na hrudi.

„Hneď, ako to bolo možné, sme sa pustili do práce. Marcová registrácia klubu na SZĽH prebehla úspešne, tím sme okrem 2. ligy prihlásili aj do Slovenského pohára. Hráčom sa snažíme zabezpečiť všetko potrebné k tomu, aby mohli plnohodnotne trénovať,“ prezradil prezident Milan Górás.

Ako následne dodal, tréningový proces prebiehal a bude naďalej prebiehať v meste pod Pustým hradom.

„Od apríla sme chlapcom, s ktorými sme sa predbežne dohodli, umožnili dva tréningy týždenne na ľade vo Zvolene. V priebehu júna sa nám podarilo vyskladať základnú kostru tímu a mužstvo pokračuje v tréningoch aj naďalej na zvolenskom ľade, avšak už trikrát do týždňa. V júli nás čaká séria prípravných zápasov,“ upresnil Górás.

Prezident klubu zároveň naznačil, kto by mohol hájiť farby Lučenca. Hoci je zloženie tímu ešte stále v procese budovania, Górás už čo-to prezradil. Na súpiske HC Lučenec EST. 2021 by malo figurovať niekoľko zvučných hokejových mien, jedno z nich patrí dokonca držiteľovi titulu Majstra sveta.