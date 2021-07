Na Gemeri začali so žatvou jačmeňa, poľnohospodári majú ale obavy

Niekde už začali aj so zberom hrachu či repky olejnej.

9. júl 2021 o 18:21 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA: V južných oblastiach okresov Rimavská Sobota a Revúca začali poľnohospodári so žatvou jačmeňa ozimného. Ako pre TASR priblížil predseda Gemerskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (GPPK) František Tóth, úrody bude tento rok zrejme menej.

So žatvou jačmeňa začali poľnohospodári minulý týždeň, zber by mali ukončiť v priebehu toho budúceho. „Tieto horúčavy úrode nepriali, niektoré zrná boli celkom zničené,“ povedal Tóth s tým, že väčšina úrody však bude kvalitou ako sladovnícky jačmeň vyhovovať. Čo sa množstva týka, úrody bude podľa predsedu GPPK tento rok menej.

Niektorí poľnohospodári v regióne už začali aj so zberom hrachu, pokračovať by mali najbližšie dva týždne. So žatvou začali aj tí pestovatelia, ktorí desikovali repku olejnú.

„Ostatné oziminy sa ešte zbierať nedajú, je to vlhké, nedozreté. Musíme ešte počkať na lepšie počasie,“ priblížil Tóth. Ako dodal, počet kombajnov je v regióne dostatočný, v prípade priaznivého počasia by teda žatva mala pokračovať bez problémov.

Dozrievanie obilnín je tento rok podľa predsedu GPPK posunuté o desať až 15 dní, so žatvou jačmeňa začínali v minulosti bežne už na konci júna. „Uvidíme, ako to bude s nákupnými cenami, poľnohospodári ale majú obavy. Vstupné náklady na založenie porastu na jeseň sa výrazne zvýšili,“ poznamenal Tóth