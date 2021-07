Kolobežkár spôsobil kurióznu nehodu pod vplyvom alkoholu

Sám si pritom spôsobil ťažké zranenia.

9. júl 2021 o 18:02 (rv)

BANSKÁ BYSTRICA/LUČENEC. V noci zo štvrtka na piatok riešili policajti v Lučenci našťastie zatiaľ nie až tak bežnú nehodu. Informovalo o tom krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti. Išlo o stret kolobežkára s osobným autom. Ten sa na kolobežku postavil aj náležite posilnený alkoholom.

„Podľa informácií z miesta mal kolobežkár naraziť do osobného auta taxislužby. Pri dychovej skúške nafúkal 1,27 promile alkoholu. Pri kolízii utrpel ťažké zranenie a navyše spôsobil škodu na aute," uviedli policajti, ktorí zároveň upozornili, že aj kolobežka je považovaná za vozidlo a jej vodič je povinný riadiť sa zákonom o cestnej premávke.

„Alkohol už spôsobil množstvo tragédií, či už za volantom auta, na bicykli, ale aj u chodcov. Kolobežka nie je žiadnou výnimkou a rovnako by si mal každý vopred rozmyslieť, či nie je lepšie si taxík privolať, ako do neho opitý "nabúrať" a potom riešiť problémy so zákonom," pripomenula polícia na záver.