Majstri volantu sa stretnú na Dobšinskom kopci už čoskoro

Motoristický sviatok roka: XXXVII. ročník pretekov na Dobšinskom kopci 2021 je opäť súčasťou kalendára Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu.

10. júl 2021 o 5:37 Ľuboš Kašický

DOBŠINÁ. V dňoch 16. – 18. júla sa na Gemer opäť zbehnú najväčší kopcoví pretekári starého kontinentu, aby zabojovali o body do európskeho kopcového šampionátu (EHC). Medzi prihlásenými nechýbajú slávne hviezdy ako Simone Faggioli, Christian Merli, či štýlový Fausto Bormolini.

Bojovať sa bude tiež o body do Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu, kde určite uvidíme aj legendárneho Igora Drotára a úradujúceho slovenského šampióna Martina Juhása.

Dobšinské preteky Majstrovstiev Európy automobilov do vrchu sú rozdelené na jeden tréningový a jeden súťažný deň. Program začína v sobotu 17. júla dvoma tréningovými jazdami.

Prvá štartuje o deviatej hodine. V nedeľu 18. júla vyvrcholí podujatie dvoma súťažnými jazdami, ktorých súčet určí nového víťaza. Začína sa už o ôsmej ráno slávnostným štartom, po ktorom pretekári vyrazia do prvej súťažnej jazdy. Popoludní je na programe druhá súťažná jazda.

Okrem európskeho a slovenského šampionátu je podujatie zaradené aj do českého „majstráku“, takže sa môžeme tešiť aj na jazdeckú špičku od našich západných susedov.

Európsky šampionát sa v Dobšinej jazdí už deviatykrát po sebe, čo je potvrdením kvality pretekov a veľkého športového srdca usporiadateľov.

„Je to pre nás pocta a záväzok zároveň. Stav vývoja pandemickej situácie aj nás dlho držal v neistote. Našťastie sa však situácia výrazne zlepšuje, čo otvorilo aj podmienky pre náš šport. Sme nesmierne radi, že môžeme potvrdiť tradičný termín uprostred leta. V dňoch 16. – 18. júla sa preto tešíme na všetkých nadšencov automobilového športu. Samozrejme, v medziach aktuálne platných protipandemických opatrení. Veríme, že to spoločne zvládneme a úspešným podujatím urobíme šťastný krok k jubilejnému desiatemu ročníku ME Dobšinského kopca 2022,“ vyjadril sa riaditeľ pretekov Marcel Kollárik