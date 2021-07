Do Haliče príde mobilné očkovacie centrum

Záujemcovia sa už môžu zaregistrovať do krajského rezervačného systému.

10. júl 2021 o 16:46 (rv)

HALIČ. Do Haliče príde mobilná očkovacia jednotka zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom. Využiť túto možnosť budú môcť všetci obyvatelia nad 16 rokov. Očkovať sa bude vakcínou Pfizer/Biontech. Uviedla to samospráva obce prostredníctvom svojej internetovej stránky. „Osoby od 16 rokov do 18 rokov musia prísť na očkovanie v sprievode zákonného zástupcu," dodala.

V prípade záujmu o očkovanie je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať do systému https://bbsk.nahradnici.sk/. S registráciou Vám pomôžu aj na obecnom úrade.

„Telefonicky nás prosím kontaktujte počas úradných hodín na tel. č. 047/4392 356, prípadne na čísle 0911 338 307, prípadne požiadajte svojich známych či príbuzných, aby Vám s registráciou pomohli, pokiaľ tak nebudete vedieť urobiť sami," spresnilo vedenie obce a zároveň upozornilo, že pri výbere očkovacieho centra je nutné zaškrtnúť možnosť mobilného očkovacieho centra. Je to dôležité pre následné plánovanie kapacít pre jednotlivé obce, v ktorých bude mobilná očkovacia jednotka pôsobiť.

„V prípade, ak by mal nejaký občan adresu trvalého bydliska inde ako v Haliči, treba pri registrácii do nahradnici.sk uviesť adresu prechodného bydliska v Haliči. V opačnom prípade by ich systém nevyhodnotil ako obyvateľov Haliče a preto by nedostali ani SMS s pozvánkou na termín očkovania," pripomenula samospráva.

V Haliči bude očkovacie centrum zriadené vo veľkej sále kultúrneho domu v týždni od 19. júla. Čas očkovania, ktorý záujemcovia obdržia v SMS je orientačný.

„Nakoľko sa očkovacie tímy presúvajú z obce do obce a občas sa môže stať, že niekam prídu neskôr, alebo naopak o pár minút skôr," zakončila samospráva