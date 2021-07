FOTO: Futbalisti v horúčave bojovali o Tomášovský pohár

Vydarené podujatie prinieslo možno aj prekvapivého víťaza.

11. júl 2021 o 12:33 Radovan Vojenčák

TOMÁŠOVCE. Sobota (10. júla) sa v Tomášovciach niesla v znamení futbalu. Štyri mužstvá sa zišli na miestnom štadióne aby si zmerali sily v boji o Tomášovský pohár. V druhom ročníku okrem domácich futbalistov zabojovali ešte futbalisti z Fiľakova, Kalinova a Radzoviec.

„V minulosti naši futbalisti z TJ Slovan Tomášovce organizovali už turnaj v malom futbale, druhým rokom sa už hrá na celé ihrisko. Túto tradíciu by sme chceli uchovať, pozvali sme kvalitné týmy, ktoré preverili aj našich nových hráčov, ktorí pribudli do nášho kádra po postupe do piatej ligy," uviedol starosta Ján Mičuda. Turnaj bol previerkou aj nového závlahového systému, ktorý pribudol počas vynútenej futbalovej prestávke na jar tohto roku.

„Ten sme vybudovali z vlastných zdrojov. Časť išla z ušetrených peňazí, ktoré nám zostali kvôli skráteným súťažným ročníkom, zvyšok sme doplnili z nášho rozpočtu. Stálo nás to zhruba 11 tisíc eur," dodal starosta.

Víťazom turnaja sa stali futbalisti z TJ Baník Kalinovo, ktorí vo finále zdolali FTC Fiľakovo 2:0. Na treťom mieste skončili domáci.

Vydarené podujatie ukončila tombola, kde bol hlavnou výhrou televízor.