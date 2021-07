V Lučenci vás zaočkujú aj bez registrácie

Riešenie pre všetkých, ktorí sa nestihli dať zaočkovať, prípadne sa chcú vyhnúť dlhšiemu čakaniu v čakárňach.

12. júl 2021 o 13:17 Marcela Ballová

LUČENEC. Záujemcov o očkovanie proti ochoreniu Covid-19 zaočkujú v Lučenci aj bez predošej registrácie.

Informovala o tom lekárka Andrea Baníková, ktorá sa aktívne podieľa na očkovaní.

"Týka sa to všetkých, ktorí sa chcú, no nestihli sa dať zaočkovať, tiež sa chcú vyhnúť dlhšiemu čakaniu v čakárni," dodala Baníková a upresnila, že so spomínaným očkovaním bez registrácie začínajú v priestoroch Mestského úradu v Lučenci (veľkokapacitné očkovacie centrum) 15. júla. Očkovať budú od 12.00 do 18.00 hod. očkovacou látkou Corminaty od Pfizer - Biontech.

"Potrebné je preukázať sa občianskym preukazom a kartou poistenca," zakončila lekárka.