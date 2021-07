Rozhodli sa unikátnym náhrobníkom aj reálne pomôcť, našli pri tom zatiaľ najväčší

Dedičstvo našich predkov je zatiaľ akosi zabudnuté v odľahlom kúte historického Novohradu.

16. júl 2021 o 7:06 Radovan Vojenčák

HORNÝ TISOVNÍK/ČERVEŇANY. Znovu chystané vydanie knihy historika Jána Aláča Tu spočíva kvet, čo zanechal svet..., ktorá mapuje históriu i súčasnosť unikátnych novohradských náhrobníkov, prinieslo už aj konkrétnu pomoc, a to v podobe brigády, ktorá aspoň niektorým pomohla. Brigádnici pod vedením historika Jána Aláča a veľkého fanúšika regionálnej histórie Miša Šestáka postupne prešli až tri cintoríny a niekoľko náhrobníkov znovu postavili a očistili.

Dva dni pred brigádou bol dokonca objavený najväčší doteraz známy náhrobník. Má výšku dospelého človeka (viď fotogaléria).

„Brigádu sme začali v Hornom Tisovníku, kde sme jeden spadnutý náhrobník vykopali a premiestnili. Jeden sme postavili a objavili sme ten veľký, skúsime vypátrať v matrikách, komu patril,“ uviedol Mišo Šesták. Objavený náhrobník má rozmery 180 x 66 x 27 cm, čo výpočtom vychádza na zhruba 800 kg.

Obor vyvoláva otázky

„Je to najväčší nám známy ľudový náhrobník tohto typu. Celý čas, čo sme s ním robili, som rozmýšľal, ako s ním v roku 1883 manipulovali. Šiesti sme sa zapotili, kým sme ho za pomoci kladky len vztýčili a opreli o stromy. Akákoľvek ďalšia manipulácia s ním bola úplne mimo našich možností. Aj keď ho v 19. storočí doviezli na cintorín na voze, ako ho na ten voz vyložili? A ako zložili? Klobúk dole pred tými chlapmi,“ zamyslel sa Šesták. Náhrobník našiel dva dni pred brigádou Ján Aláč. Ležal vzpriečený na ohrade cintorína, na jeho samom kraji.

„Aj preto sa domnievame, že sa ho niekto snažil odniesť možno do múzea, ale na kraji cintorína to vzdal. My by sme tento náhrobník v ideálnom prípade potrebovali posunúť asi o 40 až 50 metrov vyššie do kopca cez zarastený terén bez možnosti prístupu traktora,“ dodal Šesták. Ak by sa im tento heroický výkon podaril, umiestnili by ho do najstaršej časti cintorína, kde je na čistinke v lese sústredených niekoľko náhrobníkov.

Brigáda pokračovala v Červeňanoch, kde dobrovoľníkov čakala už ľahšia úloha. Za plotom cintorína sa medzi mladinou ukrývalo šesť pekných ľudových náhrobníkov. Bolo treba vyčistiť ich okolie, z náhrobníkov pomocou kefy odstrániť mach, niektoré aj opäť narovnať.

Obete cholery

„Myslím, že čistenie prospelo, najmä text sa zvýraznil. Polovica z týchto šiestich náhrobníkov patrí obetiam cholery z roku 1873. Konkrétne pod týmto sú pochované až dve,“ upozornil na zvláštnosť pri jednom z náhrobníkov Šesták.

Na cintoríne v Červeňanoch by radi v budúcnosti dali spraviť po dohode s miestnym starostom bráničku, aby mali prípadní návštevníci lepší prístup.

„Takisto by sme tu radi umiestnili aj informačné tabule o náhrobníkoch, ale aj o epidémii cholery v roku 1873, ktorej mnohé obete majú práve takéto unikátne náhrobné kamene.

Posledná zastávka prospešnej brigády, kam už išli len vo štvorici, bola vo Veľkom Lome. Tam boli pováľané náhrobníky nanosené na kopu. Tak ich aspoň vyčistili a postavili vedľa seba pri múre.

„Čo s nimi ďalej, budeme musieť dohodnúť so starostom. Bola by škoda, keby skončili len ako hŕba kamenia. Aj vo Veľkom Lome je množstvo popadaných a k zemi naklonených náhrobníkov. Tam by bolo možno treba aj dvojdňovú brigádu, aby sa to všetko dalo do poriadku,“ pripomenul Šesták. Ako ešte prezradil, počas leta spravia ďalšiu brigádu. Jednoznačne pozitívnou správou je, že zbierka na nové vydanie knihy, ktorú robili cez internet, priniesla peňazí viac, než potrebovali, a tak sa bude aj so starostami obcí, v ktorých sa nachádzajú náhrobníky, rozhodovať, kde sa peniaze použijú. Nad plán sa vyzbieralo vyše tisíc eur.

„A to nie je všetko, rozhodli sme sa, že peniaze, ktoré získame predajom knižky, použijeme na obnovu týchto skvostov. Možno by bolo fajn obnoviť aj farby týchto náhrobníkov, posledné zvyšky sú na nich ešte zachované, tak by sa bolo čoho chytiť,“ zakončil Šesták a vyzdvihol to, v čom spočíva unikátnosť novohradských náhrobníkov