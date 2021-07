Domček v Haliči ožil aj túto sezónu

Kúpiť sa v ňom dá aj novinka z Novohradského podzámčia.

13. júl 2021 o 9:54 (rv)

HALIČ. Malý železničný domček v Haliči otvárali po rekonštrukcii vlani začiatkom leta. Slúži ako pomyselný vstupný bod do obce. Po dokončení práve budovaného cyklistického chodníka Lučenec – Halič, ktorý vyústi pri domčeku, sa stane určite ešte navštevovanejším. Aktuálne je v ňom miniatúrne železničné múzeum, ktoré je aj spomienkou na zaniknutú trať Lučenec – Halič.

Okrem suvenírov sa dá v domčeku zakúpiť aj novinka z mikroregiónu Novohradské podzámčie, pivo Forgach.

„Zatiaľ je len v plechovkovej podobe. Radi by sme ho aj čapovali, ale uvidíme, či to bude možné. Domček je otvorený počas víkendov väčšinou v čase od 10.00 do 18.00 hod. Cez týždeň ho otvárame záujemcom po zavolaní na telefónne číslo, ktoré je tam uvedené,“ uviedol starosta Alexander Udvardy. V domčeku by mala pribudnúť aj jedna novinka, ale až v budúcej sezóne.

„Pôjde o funkčnú modelovú železnicu. Tá ukáže, ako vyzeral v 30. rokoch minulého storočia úsek trate v Haliči od dnešnej križovatky pred obcou cez železničnú stanicu až do niekdajšej haličskej súkenky,“ zakončil Udvardy.