Vo vykonštruovanom procese bola rodáčka z Kokavy nad Rimavicou súdená za rozvracanie republiky

Spomienky prvej evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej vydávajú v deň jej ordinácie.

15. júl 2021 o 16:16 (rv)

HRADIŠTE. Pri príležitosti 70. výročia ordinácie ( uvedenia do duchovnej služby)Dariny Bancíkovej - prvej evanjelickej farárky na Slovensku sa občianske združenia Priatelia histórie Novohradu a Prvá iskra Utekáč v spolupráci s vydavateľstvom Miloš Hric a podporou Banskobystrického samosprávneho kraja rozhodli vydať symbolicky 15. júla druhé vydanie jej spomienok.

"Jej cesta k cieľu bola kľukatá, no nevzdala sa a svojim pôsobením vyšľapala cestu mnohým nasledovníčkam. Svoj boj o postavenie ženy v cirkvi opísala Darina Bancíková v knihe Prebytočný človek! Prebytočný človek?, uviedol Mišo Šesták z OZ Priatelia histórie Novohradu. Dodal, že táto kniha vyšla v roku 2001 v náklade 150 kusov. Desať rokov predtým opísala aj svoje spomienky na súdny proces, pobyt vo väzení a problémy so začlenením sa do socialistickej spoločnosti po návrate z väzenia v knihe Divné sú cesty Božie... (1991, náklad 500 kusov).

Článok pokračuje pod video reklamou

„Obe knihy sú, samozrejme, dávno nedostupné. Preto sme sa rozhodli pre nové, súborné vydanie. Text bol doplnený množstvom poznámok, ktoré súčasnému čitateľovi približujú reálie socialistického zriadenia a umožňujú mu tak lepšie pochopenie textu," spresnil Šesták.

Úvod ku knihe napísala Sidónia Horňanová, ktorá bola pri Darine Bancíkovej na zborovej praxi počas svojho teologického štúdia.

Kniha bude v dispozícii okrem iného v kníhkupectvách siete Martinus a v kníhkupectve Golem v Lučenci.