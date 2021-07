Dobšinský kopec predčasne ukončila nepríjemná udalosť

Vozidlo jedného z pretekárov zachytilo traťového komisára a zosunulo sa niekoľko metrov pod trať.

18. júl 2021 o 14:36 Ľuboš Kašický

DOBŠINÁ. Po bezproblémovom priebehu prvej tréningovej jazdy XXXVII. ročníka pretekov automobilov do vrchu na Dobšinskom kopci 2021, v polovici druhého meraného tréningu havarovalo vozidlo Škoda Fabia, pilotované Dušanom Tóthom v zákrute číslo 5 a prerazilo zvodidlá.

“ Sme si vedomí, že sme urobili maximum pre zabezpečenie bezpečnosti trate, no motoristický šport je mimoriadne nebezpečný a stav zvodidiel na tejto verejnej komunikácii je, žiaľ, za zenitom. „ Marcel Kollárik (riaditeľ pretekov)

Vozidlo zachytilo traťového komisára a zosunulo sa niekoľko metrov pod trať. Na miesto nehody vyštartovali zásahové záchranárske vozidlá a lekárska pomoc, ktoré za prítomnosti hlavného lekára podujatia vyslobodili zraneného pretekára a zraneného traťového komisára.

Na miesto bol privolaný vrtuľník leteckej zdravotnej služby, ktorý traťového maršala previezol do nemocnice v Košiciach. Zranený pretekár bol prevezený sanitkou do nemocnice v Rožňave. Stav oboch zranených je mimo ohrozenia života.

„Po týchto úkonoch sme prakticky okamžite zvolali športových komisárov a bezpečnostného delegáta, ktorí po preskúmaní okolností rozhodli o zrušení ďalšieho priebehu podujatia z bezpečnostných dôvodov,“ vysvetľuje riaditeľ pretekov Marcel Kollárik.

„Týmto principiálnym rozhodnutím, ktoré bolo zdôvodnené nedostatočnou kvalitou cestných zvodidiel, sa zaoberala aj rada športových komisárov národných šampionátov a rozhodla aj o zrušení týchto súťaží.

Aj napriek tomu, že z nemocníc prišli dobré správy a odborné vyšetrenie na traumatologickom oddelení nemocnice v Košiciach vážnejšie zranenie traťového komisára nepotvrdili myslím si, že toto rozhodnutie je to najsprávnejšie, ktoré sme mohli v danej situácii prijať. Hlboko nás mrzí čo sa stalo a prijímame zodpovednosť za túto udalosť.

Sme si vedomí, že sme urobili maximum pre zabezpečenie bezpečnosti trate, no motoristický šport je mimoriadne nebezpečný a stav zvodidiel na tejto verejnej komunikácii je žiaľ za zenitom, aby aspoň základnú bezpečnosť pre tento šport zaručoval. To je však nie celkom v rukách organizátora, ktorý do prípravy trate investoval nemalé prostriedky. Obom zraneným želáme skoré uzdravenie," doplnil Kollárik vo svojom vyhlásení.