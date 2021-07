Lodivod Turňa preferuje ofenzívny, kombinačný a divácky atraktívny futbal

Nový kouč chce, aby jeho zverenci strieľali čo najviac gólov a prilákali na štadión divákov.

23. júl 2021 o 12:31 Róbert Rácz

LUČENEC. Treťoligové futbalové mužstvo z centra Novohradu obsadilo v 16-člennej tabuľke za uplynulý ročník TIPOS III. ligy Stred končené 12. miesto. V troch dohrávaných zápasoch minulej sezóny zaznamenal výrazne omladený káder Lučenčanov tri prehry, gól do siete Námestova strelil naposledy Pavol Matúška 30. mája.

Článok pokračuje pod video reklamou

Záver sezóny odkoučoval dovtedajší asistent Marek Drak, keďže Miroslav Kéry sa rozhodol ukončiť spoluprácu s klubom. Mužstvo lučeneckého MŠK Novohrad prebral od 1. júla Marcel Turňa.

Tréner Turňa dáva inštrukcie svojim zverencom (zdroj: Ján Šnúrik)

Skúsený lodivod, ktorý naposledy pôsobil v štruktúrach podbrezovskej futbalovej akadémie, sledoval z pozície nezávislého pozorovateľa lučenecký mančaft už počas jeho posledných duelov ročníka 2020/2021. Trénera Turňu sme vyspovedali v exkluzívnom rozhovore pre náš týždenník.

“ Moja trénerská filozofia je založená na ofenzívnom štýle hry, na strieľaní gólov, na atraktívnom, modernom a behavom futbale. Myslím si, že takýto futbal by sa mohol divákom páčiť. „ Marcel Turňa

Pán tréner, viem, že ste mužstvo Lučenca prevzali len prednedávnom, no už v závere uplynulej sezóny ste káder svojho nového pôsobiska a ligové zápasy MŠK Novohrad predbežne mapovali. Ako hodnotíte uplynulý ročník TIPOS III. ligy Stred? Predsa len, bol značne ovplyvnený pandémiou COVID a z nej vyplývajúcou stopkou pre športové súťaže...

Uplynulý ročník v podstate ani veľmi hodnotiť nemôžem, keďže súťaž sa dohrávala viac-menej s dorastencami, ktorí ešte len naberajú prvé skúsenosti v mužskom futbale. Viacerí z nich sú vekovo takí, že ešte aj nasledujúci ligový ročník môžu hrať dorasteneckú súťaž, takže určite to bolo aj pre nich dosť veľké sústo. To sa prejavilo aj na výsledkoch záverečných troch zápasov sezóny 2020/2021.

Celé to bolo dosť rozpačité, káder bol viac-menej polorozpadnutý, takže funkcionári klubu to museli riešiť najmä z vlastných zdrojov a siahnuť po dorastencoch, čomu zodpovedajú aj výsledky.

Myslím si však, že ak by bola situácia optimálna a nedošlo by k prerušeniu súťaže a odchodu skúsených futbalistov, realita by bola iná. Na druhej strane som rád, že mladí chalani nabrali nejaké tie skúsenosti s mužským futbalom.

Už vo svojich predošlých vyjadreniach pre náš týždenník ste avizovali, že letnú prípravu ste začali dňa 1. júla, odkedy nadobudla platnosť vaša zmluva s klubom? Niekoľko prípravných zápasov už máte úspešne za sebou, trénujete štyrikrát do týždňa. Čo ešte plánujete do konca letnej príprav takpovediac doklepnúť či doladiť?

V podstate nás nečaká už nič extra, pokračujeme v tréningovom procese. Pre nás štartuje nový futbalový ročník už túto nedeľu (tréner mal na mysli nedeľu 25.7., v čase rozhovoru dňa 20.7. – pozn. red.), kedy nás čaká prvé kolo Slovnaft Cupu v Opatovskej Novej Vsi.

PO ODOMKNUTÍ ČLÁNKU SA DOZVIETE > na koho môže MŠK Novohrad Lučenec naraziť v prípade postupu v Slovnaft Cupe > do akej miery je v súčastnosti vyskladaný káder A-mužstva > aké sú ciele Lučenčanov do ligovej sezóny 2021/2022 > čo odkazuje nový kouč lučeneckým fanúšikom ...a ešte omnoho viac.

Bude to vlastne generálka na ten nasledujúci víkend, keďže tam už je na programe úvodné kolo nového ročníka 2021/2022 TIPOS III. ligy Stred. Predstavíme sa na /pôde Dolného Kubína.