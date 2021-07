Víkend v Lučenci v znamení všehochuti, okrem iného kino pod hviezdami či hrnčiarstvo

Prichádzajúci víkend ponúka v centre Novohradu viacero možností trávenia voľného času.

23. júl 2021 o 17:18 (rv)

LUČENEC. Napriek tomu, že je dovolenková sezóna v plnom prúde nemusia sa tí čo zostali doma v Lučenci nudiť. Pomerne bohatá ponuka kultúrnych podujatí prinesie viacero možností trávenia voľného času.

Už v piatok je možné vychutnať si atmosféru premietania pod holým nebom. Letné kino v amfiteátri pri mestskom parku zahajuje dnes (23. júla) po zotmení svoju prevádzku filmom Podfuk za všetky prachy, v ktorom sa zišlo viacero hereckých hviezd. Robert De Niro, Morgan Freeman, Emile Hirsch či Tommy Lee Jones sľubujú inteligentnú zábavu. Pokladňa kina je otvorená po 20.30 hod. V sobotu ponúka letné kino film z iného žánrového súdku, horor Bež!.

Sobotné dopoludnie (24. júla) v Mestskom parku bude patriť obdivovateľom psov, konkrétne kólií a šelti. o 9.00 hod. tam začína klubová výstava týchto plemien. Podujatie potrvá až do 17.00 hod. .

Hlina i piknik

Novohradské múzeum a galéria bude od 15.00 hod. hostiť podujatie Dotkni sa Novohradu: Objav keramiku. Záujemcovia dostanú možnosť sa nielen dozvedieť viac o hrnčiarstve a hline, ktorá je jeho podstatou, ale budú si môcť vyskúšať aj prácu s ňou. Súčasťou podujatia budú totiž nielen ukážky ako sa nádoby tvorili ale aj tvorivé dielne v ktorej sa bude predvádzať aj vypaľovanie na spôsob raku. Súčasťou podujatie bude krst katalógu Ľudová hrnčina z Novohradu či predstavenie účastníkov práve prebiehajúceho 33. Medzinárodného keramického sympózia.

Do múzejnej záhrady môžete si môžete počas tohto podujatia dokonca spraviť piknik.

Kone i hudba

V nedeľu sa pre zmenu môžu ísť rodičia deťmi do parku nielen na obľúbené detské ihriská, ale aj na novú atrakciu vozenie sa na koníkovi. To bude prebiehať od 15.00 do 18.00 hod.

„Mesto Lučenec v spolupráci s Rančom Equisolea z Kalinova ponúkajú možnosť aktívneho vyžitia voľného času pre rodiny s deťmi, ktorých spája láska k jazdeniu alebo ku koňom všeobecne a to vozenie sa na koníkovi už od najbližšej nedele 25. júla," uviedla na sociálnej sieti miestna samospráva.

Vozenie sa koná v blízkosti altánku v prípade priaznivého počasia každú nedeľu (následne vždy od 14.00 do 17.00hod.) až do konca augusta. Aj najmenšie deti sa pod vedením skúsených jazdeckých inštruktorov budú môcť bezplatne povoziť na koníkovi.

Priamo v altánku sa v nedeľu v rámci Lučenského kultúrneho leta uskutoční aj bezplatný koncert 15 členného Tanečného orchestra Rimavská Sobota s vystupujúcou speváčkou.

„ V ich podaní ožívajú obľúbené skladby popu, jazzovej a swingovej hudby. Toto hudobné teleso má ambície svojim účinkovaním a prípravou vystupovať v budúcnosti aj na kvalitných swingovo – jazových festivaloch," uviedla samospráva na sociálnej sieti. Koncert bude prebiehať od 16.30 hod do 18.30 hod.