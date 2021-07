V Tokiu sa predstaví aj mladý cyklista z Detvianskej Huty, v nominácii nahradil Sagana

Kubiš nahradí na olympiáde Sagana

Slovenský cyklista Peter Sagan sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní na olympijských hrách v Tokiu. O zmenu nominácie už v liste Slovenskému olympijskému a športovému výboru (SOŠV) oficiálne požiadal Slovenský zväz cyklistiky (SZC).

Slovensko budú 24. júla v pretekoch s hromadným štartom reprezentovať Juraj Sagan a Lukáš Kubiš.

Trojnásobný majster sveta po odstúpení z Tour de France absolvoval v Monaku úspešnú operáciu kolena. Infekcia síce nezasiahla kolenný kĺb, napokon však operácia a zdravotné problémy znemožnili P. Saganovi štartovať pod piatimi kruhmi.

V nominácii ho nahradil Kubiš, 21-ročný člen Dukly Banská Bystrica bol podľa rozhodnutia komisie cestnej cyklistiky SZC prvý náhradník.

Informoval o tom portál olympic.sk.

"Aj keď tie okolnosti boli, aké boli, som rád, že sa mi podarilo nominovať na OH dokonca hneď pri mojej prvej šanci. Som veľmi šťastný a hrdo budem reprezentovať Slovensko na takomto vrcholnom fóre. S aktuálnou formou sme spokojní, aj keď to ešte, samozrejme, musíme ďalej ladiť. Ďakujem všetkým za podporu. Petrovi prajeme skoré zotavenie a návrat do sedla i na pódiá. Držte nám palce," priniesol SZC vyjadrenie Kubiša.P. Sagan si prvýkrát zranil koleno v 3. etape TdF. Austrálčan Caleb Ewan v špurte zavadil o predné koleso ďalšieho cyklistu, spadol na zem a so sebou zobral aj Slováka. Ten si neskôr to isté koleno udrel o riadidlá a dostala sa mu doň infekcia. Preto pred 12. etapou oznámil, že na Tour končí. Na OH štartoval prvýkrát v Londýne 2012, v Riu de Janeiro 2016 súťažil v horskej cyklistike.

