Pri Počúvadle vyrástol na chvíľu ostrov alternatívnej slobody

Festival Slovenské alternatívne leto dal aspoň na chvíľu zabudnúť na okolité dianie.

26. júl 2021 o 1:02 Radovan Vojenčák

POČÚVADLO. Festival Slovenské alternatívne leto priniesol aj v tomto roku už po druhýkrát na Počúvadlo dvojdňový prúd kvalitnej hudby, bohatého sprievodného programu pre všetky vekové kategórie a hlavne množstvo uvoľnenej, doslova priateľskej atmosféry. Bol aspoň chvíľkovým vyslobodením z kolotoča dní naplnených pesimistickými správami.

Organizátorom sa podarilo tohto roku zostaviť program, ktorý sa bude len ťažko prekonávať, ale o návštevnosť sa rozhodne nebudú musieť báť. Ako už pomerne stály návštevník viem posúdiť, že presťahovanie festivalu spod Revišťa k blízkosti Počúvadianskemu jazeru len a len pomohlo a návštevnosť už počas druhého "medzicovidového" leta evidentne rastie. Taktiež z reakcií tých čo prišli na festival po prvýkrát vyplýva, že sa sem radi vrátia. Čo je fajn a hlavne dobrá správa do budúcnosti pre festival ktorý bol aj predobrazom Pohody, len akosi nikdy nedorástol (našťastie) jej rozmerov.

Festival sa konal v polovici júla (16. až 17.) a počas dvoch dní priniesol mnoho zaujímavého čo ponúka alternatívna hudobná scéna. To je tá, ktorú v bežných rádiách nepočujete, lebo by mohla poslucháčov vyrušiť pri bežných činnostiach. Festival si až na dve výnimky vystačil s interpretmi z bývalého Československa, nebudeme tu menovať všetkým, lebo si všetci zaslúžili pozornosť publika od prvého účinkujúceho až po posledného.

Zaujali hlavne naši i "bratia"

Počas prvého dňa najviac zaujala slovenská legenda Bez ladu a skladu, ktorá má v zásobe mnoho nezabudnuteľných refrénov, mnohé z nich akoby nestrácali punc aktuálnosti napriek tomu, že vznikli väčšinou ešte za minulého režimu. Publikum akoby po možných aj nemožných zamknutiach spoločnosti akoby hltalo ich hudbu omnoho intenzívnejšie a energia prúdiaca medzi kapelou a nadšeným publikom bola doslova viditeľná.

Zahanbiť sa nedali ani mladí interpreti, z nich si zaslúžia vypichnúť asi najviac slováci Vojdi a češi Hubnutí řízené počítačem. Aj počasie vyšlo na jedničku a doprialo návštevníkom pravú letnú pohodu.

Sobota už priniesla to, čo poznačilo väčšinu ročníkov tohto festivalu, dážď. Ale táto skutočnosť málokedy skazí náladu pravidelným návštevníkom, ktorí si vtedy vytiahnu gumáky, pršiplášte a iné doplnky, ktoré si nezabudli pribaliť. Ani tentokrát dážď našťastie nebol príliš dlhý a nezapríčinil žiadne zrušené vystúpenie. Len slovenské Modré hory sa mohli aspoň zo začiatku svojho setu premenovať na Mokré. Dážď však pri nich postupne ustal a tak mohol festival spieť do svojho finále.

To predčasne odštartovala interpretka Nina Rosa. Medzi vrcholné zážitky celého festivalu sa zaradili jednoznačne hostia z Čiech. Charizmatický spevák Dan Bárta so svojským poňatím jazzovej hudby, ktoré podporil aj náš zástupca v jeho kapele, bubeník Martin Valihora. Publikum nešetrilo úprimnými ováciami po každej skladbe aj obzvlášť vydarených pasážach.

Spojenie kapely Dunaj a v tomto prípade speváčky, inak tiež famóznej huslistky Ivy Bittovej prenieslo divákov do inej hudobnej galaxie, kde emócie dokázala okrem hudobnej zložky vyvolať hlavne originálna hlasová interpretícia spomínanej Bittovej. Tá hoci pred pár dňami už oslávila 63 rokov je stále vo vynikajúcej hlasovej a pohybovej kondícii, pôsobí ako večne mladá divožienka.

Festival zakončilo tiež veľmi zaujímavé zoskupenie nazvané Fiktivní šílenství, kde členovia kultovej kapely Oceán spojili sily s basgitaristkou Evou Turnovou a hosťujúcim gitaristom. Ich vystúpenie bolo spomienkou na zosnulú legendu českého undergroundu - Mejlu Hlavsu, člena legendárnych The Plastic People of the Universe. Jeho piesne si nevybrali náhodou, ale z toho dôvodu, že s ním hrali v jeho sólovích projektoch, ktoré vytvorili názov ich zoskupenia.

Na festivale vystúpili aj dve zoskupenia zo vzdialenejšieho zahraničia. Carpenter Ants z USA a Komasi, kde bol každý člen odinokadiaľ rozhodne nesklamali, mnohých aj pobavili, ale hlavnými ťahúňmi programu boli už skôr spomínaní interpreti.

Určite by sa dalo ešte opísať veľa vecí, či už od jedla, cez tanečné zábavy z vinylových platní do rána až po neobvyklý antikvariát, ktoré dokopy tvoria genius loci tohto podujatia, ale je to viac menej zbytočné. Tých čo nepočúvajú hudbu, ktorá neznie kolovrátkovo z rádia na toto podujatie nedotiahnete. Čo je možno aj dobre, lebo len takto sa tu zídu ľudia "plávajúci na jednej vlne" a užívajúci si aspoň chvíľkový pocit nespútanej slobody pri tónoch hudby priamo pod pódiom, alebo len tak pri priateľských stretnutiach, kde hudba tvorí príjemnú kulisu.