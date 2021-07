Favoriti nezaváhali, na postup sa však natrápili

Úvodné zápasy Slovnaft Cupu sa hrali uplynulý víkend (24.-25. júla). Pozrite sa, ako dopadli tímy z nášho regiónu a blízkeho okolia.

26. júl 2021 o 6:55 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE. Prvá porcia pohárových konfrontácií je za nami. V sobotu a nedeľu napísal nový ročník (2021/2022) Slovnaft Cupu svoju úvodnú kapitolu. V dueloch, ktoré boli generálkami na ostrý štart novej ligovej sezóny, sa predstavilo viacero mužstiev z nášho regiónu a blízkeho okolia.

Papieroví favoriti z TIPOS III. ligy Stred postúpili do ďalšieho kola, nedá sa však povedať, že ich víťazstvá sa rodili ľahko. Lučenec a Rimavská Sobota rozhodli o svojom triumfe až v úplných záveroch zápasov, v najbližšom kole pohárovej súťaže sa môžeme tešiť na ich vzájomné derby.

Ilustračné foto - FTC Fiľakovo. (zdroj: Alexander Mede)

Buzitka odolávala fiľakovskému FTC len v prvom polčase, naopak, veľká dráma sa konala na ihrisku Tomášoviec. Čerstvý piatoligista vypadol zo Slovnaft Cupu po rozstrele z bieleho bodu, keď penaltovú lotériu lepšie zvládli Badínčania.

Opatovská Nová Ves – MŠK Novohrad Lučenec 0:2 (0:0)

Góly: 82. Kotora, 87. Mózer

ŽK: 45. Ufrla



Lučenec: Grujičić – Fabian, Kotora, Očenáš, Ustaník (88. Imre), Hulec (88. Dívald), Ufrla, Suja (68. Babiak), Mózer, Karfík (60. Marunčiak), Oláh (88. Hrčák)

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Odohrali sme zápas proti húževnatému súperovi, ktorého sme zlomili až v záverečnej desaťminútovke. Domáci prehusťovali vlastnú polovicu ihriska. Na menej kvalitnom trávniku sme sa ťažšie presadzovali kombinačnou hrou.

Cez polčas sme museli pristúpiť k zmene herného systému, čo nám v závere zápasu prinieslo ovocie v podobe dvoch strelených gólov. Bolo vidieť, že súper z nižšej súťaže bol namotivovaný a znepríjemňoval nám našu útočnú fázu hry, kde nám chýbal väčší pokoj na dobrú finálnu prihrávku a zakončenie. S našim celkovým výkonom však nemôžeme byť spokojní.

FK Buzitka – FTC Fiľakovo 1:4 (0:2)

Góly: 28. Rutkaj (11m) – 4. Lavrík, 34. Fajd (11m), 75. Iboš, 90. Lovyniuk

ŽK: 48. Adamec, 62. Ľalík, 77. Erdelac – 27. Daško, 64. Köböl

Buzitka: Čapma – Budják (46. Lapin), Erdelac, Adamec, Ľalík (72. Budai), Imrovič (46. Uhrin), Deneš (46. Juráš), Mičuda, Balog, Marko (74. Vilhan), Rutkaj

Fiľakovo: Páriš – Balázs, Kurunci, Köböl, Lovyniuk, Fajd (69. Kovanič), Iboš (82. Botoš), Urbančok, Lavrík, Daško, Hornyák (82. Bolla)

Eugen Bari (tréner Fiľakova): V prvom polčase sa hral z obidvoch strán opatrný futbal. My sme nehrali to, čo sme si želali. Dovolili sme domácim vypracovať si dve príležitosti, čo by sa nemalo stať, no v druhom polčase sme už hru režírovali my a vypracovali sme si množstvo dobrých šancí. Dovolím si tvrdiť, že viaceré z nich boli doslova stodesaťpercentné. Zápas teda mohol skončiť aj výraznejším rozdielom. Som spokojný s hrou mojich zverencov v druhom polčase, kedy súper kondične odpadol. Nateraz je dôležitý postup do ďalšieho kola, no určite máme ešte na čom popracovať pred ostrým štartom novej treťoligovej sezóny.

MŠK Tisovec – MŠK Rimavská Sobota 0:1 (0:0)

Góly: 86. Ľupták

ŽK: 73. Komora, 90. M. Košičiar – 83. Koós

Tisovec: J. Košičiar – Boháčik (60. M. Košičiar), Vince, Očenáš, Vývlek, Csabay, Ladika, Bálint (70. Komora), Kubinec (46. Hronček), Morong, Ulický (78. Bútor)

R. Sobota: Slaniniak – Gáspár (20. Koós), Juhaniak, Mičuda, Zvara, Kalmár, Balog (70. Talán), Tannhauser, Šulek, Vargic, Ľupták

Ostatné zápasy Slovnaft Cupu (tímy z regiónu a blízkeho okolia):

MFK Baník Veľký Krtíš - TJ Tatran VLM Pliešovce 3:1 (1:0)

FK Jesenské - MFK Detva 4:2 (1:1)

Hontianske Nemce - MFK Zvolen 2:1 (1:0) 5:4 po PK

MFK Strojár Krupina - TJ Jednota Málinec 0:1 (0:0)

TJ Slovan Tomášovce - ŠK Badín 0:1 (0:0) 1:3 po PK