Vyrovnaný duel vygradoval do penaltovej lotérie

Hráči Tomášoviec sa za svoj výkon rozhodne nemusia hanbiť. Štvrtoligistovi odolávali do poslednej sekundy.

26. júl 2021 o 19:53 Natália Stratilová

TOMÁŠOVCE. V nedeľu 25. júla hostil Slovan Tomášovce v rámci predkola Slovnaft Cupu štvrtoligový klub ŠK Badín. Počas celého zápasu si tímy boli viac-menej vyrovnaným súperom, domáci mohli ísť dokonca do vedenia, no Drugda v 64. minúte nepremenil nariadený pokutový kop.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tomášovce - Badín (zdroj: Natália Stratilová)

Keďže sa pohárový duel skončil v riadnom hracom čase nerozhodne, nasledoval rozstrel zo značky bieleho bodu. V penaltovej lotérii bol úspešnejší štvrtoligista, keď premenil až tri jedenástky, zatiaľ čo domáci len jednu.

Napriek tomu, že Tomášovce ako čerstvý účastník piatej ligy v pohárovej konfrontácii ťahali za kratší koniec, je potrebné zdôrazniť, že každý hráč Slovana podal maximálny výkon. Tomášovce majú byť na čo hrdé aj napriek prehre.

Tomášovce - Badín (zdroj: Natália Stratilová)

TJ Slovan Tomášovce – ŠK Badín 0:1 (0:0) (1:3 po PK)

ŽK: 86. Mészáros

Tomášovce: Kubiš – Kocúr (67. Ľalík), Čudovský (80. Olšiak), Hronček, Paľaga, Fehérvári (74. Badinka), Mišo, Slosiar, Mészáros, Dobročka, Drugda (74. Šurik)

Badín: Sršeň – Výlupok, Medveď, Kollár, Studený (67. Marko), Rafanides, Valent, Vician, Ševčík, Laksik, Giertl

Povedali po zápase :

Lukáš Mišo (kapitán TJ Slovan Tomášovce): Z pocitov určite prevláda sklamanie, keďže sme to na konci nezvládli. Keď však opadnú tie emócie, myslím si, že veľký klobúk dole pred celým mužstvom za to, čo sme dokázali, pretože v Bystrici a jej okolí sú veľmi kvalitní hráči a dokázali sme byť Badínu celý zápas viac-menej vyrovnaným súperom. Keď sa obzriem za celým zápasom, tak si myslím, že to konečne bol výkon celého mužstva. Nehľadal som za tým jednotlivca, každý z tímu podal maximum, vyzdvihol by som hru celého kolektívu. Môžeme byť hrdí na celé mužstvo a máme na čom stavať do budúcna. Aj dnes sa potvrdilo, že ako tím sa do šancí vieme dostať. Máme ale problém v premieňaní šancí, na tom musíme najviac popracovať.

Dominik Badinka (prezident a hráč TJ Slovan Tomášovce): Dnešný zápas hodnotím s tým, že sme odohrali duel s veľmi kvalitným štvorligovým mužstvom, ktoré má ambície na postup. Boli sme mu viac ako vyrovnaným súperom, žiaľ, prehrali sme po penaltách, kde je to lotéria, ale chlapcom nič nevyčítam. Skôr naopak, musím ich za výkon pochváliť. Teraz sa už sústredíme sa na ďalší týždeň, keďže pre nás začína sezóna. Všetky výkony by som vyzdvihol, že boli veľmi dobré, Janko Dobročka podal veľmi dobrý výkon, musím pochváliť celú obranu. Prípravy na zápas sme sa zhostili celé mužstvo, tešili sme sa na Slovnaft Cup a pripravovali sa zodpovedne celý týždeň. Myslím, že sme sa na Badín veľmi dobre pripravili, tréner pripravil dobré mužstvo. Sústredíme sa na ligu, tam je to pre nás dôležité. Nevytkol by som nič, môžeme sa poďakovať súperovi, že predviedol veľmi dobrý výkon. Ďakujem aj všetkým fanúšikom, že nás prišli podporiť.

Róbert Fízeľ (tréner TJ Slovan Tomášovce): Vedeli sme, že nás čaká ťažký súper, snažili sme sa na zápas dobre pripraviť, pred zápasom sme si povedali taktiku, ktorú by sme mali v zápase dodržiavať a musím povedať, že až na nejaké výnimky to chlapci veľmi svedomito plnili. Čo sa týka samotných hráčov, odviedli veľmi kvalitný výkon ako tím, všetci, ktorí boli na ihrisku, zo seba vydali maximum – zodpovedný, disciplinovaný výkon, s kvalitným bránením celého tímu. Chceli sme zhustiť stred ihriska, čo sa nám aj darilo, hrali sme na jedného útočníka Janka Dobročku, ktorý predviedol svoj top výkon, k dokonalosti mu chýbal už len ten gól. Ku výsledku len toľko – pred zápasom by som nebol povedal, že budeme mať toľko gólových príležitosti. Badínu sme boli viac než vyrovnaným súperom, v takýchto zápasoch musíme šance premieňať, a to už nehovoriac o pokutových kopoch. Prikláňam sa k názoru, že penalta sa nedá chytiť, len zle kopnúť. A tie sme, žiaľ, kopli zle aj my. Chalani aj diváci by si rozhodne zaslúžili vidieť našu výhru a postup do ďalšieho kola. O týždeň štartujeme prvým majstrákom. Ak sa budeme držať dnešného výkonu, verím, že sa dostavia výsledky, aké si predstavujeme. V mužstve je čo zlepšovať, pohyb, výbušnosť, práca s loptou, štandardky. Musíme sa dostať aj myslením z okresnej súťaže do krajskej, je to oveľa náročnejšie.