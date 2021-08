Treťoligisti z nášho regiónu nezaváhali, v Santriu a Cinobani boli strelci pri chuti

Pozrite si kompletný výsledkový servis tretej, štvrtej, piatej a šiestej ligy.

2. aug 2021 o 6:23 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE. Počas uplynulej soboty a nedele (37.7. – 1.8.) sa opäť naplno rozbehli futbalové súťaže. Aktualizovaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR na poslednú chvíľu – pár dní pred ostrým štartom amatérskych líg – napokon zmiernila opatrenia týkajúce sa organizácie športových podujatí.

Nástup hráčov pred zápasom medzi Vidinou a Biskupicami (zdroj: Róbert Rácz)

Futbalisti a realizačné tímy jednotlivých klubov sa nemusia testovať pred každým „majstrákom“, divákov sa však prijaté opatrenia dotkli vo vyššej miere.

V nasledujúcich riadkoch (a rovnako tak v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny) vám prinášame kompletný výsledkový servis úvodného kola futbalových súťaží. Chýbať nebudú ani pozápasové komentáre k niektorým duelom.

TIPOS III. liga Stred

D. Kubín - Lučenec 1:2 (0:1)

Góly: 66. Bobček - 9. Mózer, 55. Oláh

DOMÁCI: Spišák - Ončák, Sopúch, Machaj, Kolorédy, Otruba, Karas, Sučák (82. Kubačka), Bobček, Hojo, Čučka (22. Brienik)

HOSTIA: Jenčo - Fabian, Kotora, Očenáš, Ustaník, Hulec (84. Babiak), Ufrla, Suja (72. Marunčiak), Mózer (90. Kamenský), Kafrík (72. Šoltíšik), Oláh (84. Pipíška)

Zo zápasu medzi D. Kubínom a Lučencom (zdroj: archív FB MŠK Novohrad Lučenec)

Marcel Turňa (tréner Lučenca):Odohrali sme výborný prvý polčas v úvodnom kole tretej ligy, kedy sme súpera zaskočili svojou aktívnou hrou, a to hlavne smerom dopredu. Počas zápasu sme si vytvorili územnú prevahu, dobre sme kombinovali a mali sme výborný prechod do útoku. Vypracovali sme si tri veľmi dobré príležitosti na skórovanie, no podarilo sa nám skórovať len z jednej z nich. Výbornú akciu po zisku lopty v strede poľa a prihrávke Kafríka zakončil po samostatnom nájazde Mózer gólom na 1:0. O chvíľu nato sme mohli ísť do dvojgólového vedenia, no Oláh nepremenil čistú šancu hlavou. To náš mierne znepokojilo, ale do konca prvého polčasu sme boli lepším tímom.

PO ODOMKNUTÍ ČLÁNKU SA DOČÍTATE: > čo si cení tréner Lučenca na svojich zverencoch v zápase s Dolným Kubínom > kedy sa podľa trénera Csányiho zlomil duel Kalinova v prospech domácich > prečo je kouč Bari napriek výhre kritický voči svojim zverencom > ako pokrstili nový trávnik futbalisti Málinca vo vyššej súťaži > ako oslávil svoj hetrik Marek Berky z Cinobane

Do druhého polčasu sme nastúpili trochu nekoncentrovane, čo súper využil na vytvorenie si územného tlaku. Domáci hrozili najmä po rohových kopoch a štandardných situáciách. Gól sa im však streliť nepodarilo, naša defenzíva fungovala na vysokej úrovni.