Cyklotrasy v našom regióne pribúdajú, ideálne by bolo ich poprepájanie

Niektoré už nájdete v aplikácii vďaka ktorej sa dozviete o nich ešte viac.

5. aug 2021 o 10:52 (rv)

LUČENEC. Letná turistická sezóna sa nám už preklápa do svojej druhej polovice. Náš región zatiaľ len pomaly objavujú turisti z iných kútov Slovenska alebo dokonca zo zahraničia, hoci v ňom máme viacero unikátnych lokalít. Tie však teraz ponecháme trochu bokom a budeme sa venovať čoraz populárnejšiemu cykloturizmu. Ten má obrovský potenciál na rast.

Pomôcť tomu môžu aj cyklotrasy, ktorých sieť sa neustále rozrastá aj vďaka Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie (OOCR) a spoločnosti Karpaty Slovakia, s. r. o., ktorá neprevádzkuje len turisticko-informačné centrum na Železničnej stanici v Lučenci, ale aj vykonáva značenie nových cyklistických trás i obnovu značenia na už existujúcich.

Medzi najnovšie cyklotrasy pribudla v tomto roku trasa z Dolnej Strehovej až na hrad Modrý Kameň či trasa z Brezničky do Katarínskej Huty, ktorá by mala byť doplnkom k plánovanému projektu cyklodreziny práve v tomto úseku. Jeho ideou je, že si na cyklodrezinu zoberiete aj bicykel a ním sa dopravíte naspäť do bodu vášho nástupu na túto atrakciu po vyznačenej trase.

Kam s cyklotrasami