Do priemyselného parku v Rimavskej Sobote mieri prvý investor, mohol by dať prácu 430 ľuďom

Dnes podpísali predstavitelia štátu a nemeckej firmy memorandum.

4. aug 2021 o 16:42 SITA

BRATISLAVA. Do pripravovaného priemyselného parku v Rimavskej Sobote mieri prvý investor. Ako na dnešnej tlačovej besede informoval minister hospodárstva Richard Sulík, konkrétne ide o bavorskú spoločnosť Ziegler Group. Dnes podpísali predstavitelia štátu a firmy memorandum. V ňom investor deklaruje vážny záujem pôsobiť na Slovensku a štát sa zaväzuje tento projekt podporiť. Ak by rokovania boli úspešné, celková výška investície by mohla dosiahnuť 255 mil. eur a dať prácu 430 ľuďom.



„Ak tento projekt klapne, bude sa v Rimavskej Sobote spracovávať drevo od samotnej guľatiny až po výsledné produkty," priblížil Sulík. Investícia by mala mať niekoľko stupňov. Začiatok výstavby v prípade úspešných rokovaní avizuje štát už budúci rok, prvú produkciu do konca roka 2023.

Ako doplnil konateľ investora Andreas Sandner, predpokladajú, že by ročne mohli spracovať až milión metrov kubických dreva. Aj on potvrdil, že ambíciou firmy je pokryť celý reťazec, „od stromu až po dom". Produkcia by mala smerovať hlavne na Slovensko.



Výstavbu priemyselného parku v Rimavskej Sobote odsúhlasila vláda ešte v januári. Celkový rozpočet by mal dosiahnuť maximálne 9,843 mil. eur. Park by mal vytvoriť minimálne 500 nových pracovných miest.

Okres Rimavská Sobota dlhodobo vykazuje najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov Slovenska. Nový park predstavuje podľa ministerstva základný predpoklad pre prilákanie nových investícií v regióne.

Ziegler Group zamestnáva v Nemecku 1 700 a dosahuje asi trištvrte miliardové obraty. Priemyselný park v Rimavskej Sobote by bola jej prvá zahraničná investícia.