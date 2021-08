Pohárové derby spoznali víťazov. Do Málinca pricestuje slávny veľkoklub

Málinčania nezložili zbrane ani napriek početnej nevýhode a inkasovanému gólu. Vyrovnali, v penaltovom rozstrele prestrieľali treťoligistu a zaslúžene privítajú bratislavský Slovan.

5. aug 2021 o 6:19 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE. Po úspešných predkolách z konca júla pokračoval Slovnaft Cup úvodným kolom. V rámci nášho regiónu mali diváci možnosť vidieť na vlastné oči niekoľko zápasov s prívlastkom derby.

Lučenčania vycestovali na pôdu Rimavskej Soboty, fiľakovské FTC vybehlo na trávnik štvrtoligového Poltára. Ďalším z účastníkov IV. ligy skupiny JUH v pohárovej súťaži bol Málinec.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z pohárového zápasu Poltár - Fiľakovo (zdroj: Róbert Rácz)

Na vynovený trávnik Jednoty zavítal treťoligista z Podkoníc, ktorý mal počas uplynulého víkendu výborne rozohratú partiu proti rimavskosobotskému celku v prvom kole TIPOS III. ligy Stred (tento zápas bol po necelej hodine hry prerušený kvôli dažďu – pozn. red.). Práve na štadióne málineckého mužstva sa zrodilo azda najväčšie prekvapenie Slovnaft Cupu.

TJ Sklotatran Poltár – FTC Fiľakovo 0:1 (0:1)

Góly: 40. Balázs

ŽK: 88. Kojić

DOMÁCI: Šága - Vilhan, Kojnok, Slovák, Skýpala (58. Valentýni), Rác, Gálik (37. Oravec), Berky, Ťažký (77. Oláh), Ďurica, Husanik

HOSTIA: Páriš - Balázs, Kurunci, Köböl, Lovyniuk, Kojič (90. Bolla), Iboš, Lavrík (62. Fajd), Daško (39. Urbančok), Kovanič, Hornyák



Jozef Danko (tréner Poltára): „V úvode zápasu nám vychádzala naša taktika, dobre sme si strážili priestory, o ktorých sme vedeli, že ich má súper silné. Na ďalšom vývoji hry však veľa zmenilo odstúpenie Gálika kvôli zraneniu. Po tomto momente sme sa chvíľu na ihrisku hľadali, z čoho vyplynul gól, ktorý sme inkasovali.

V druhom polčase sme dali do zápasu všetko, chceli sme vyrovnať a pokúsiť sa zabojovať o postup, no mám pocit, že ku gólu nám vždy chýbal nejaký ten pol krok alebo o čosi rýchlejšie rozhodnutia hráčov v zakončení. Chalanom ale nemôžem uprieť snahu, skutočne makali do poslednej minúty a spravili všetko, čo bolo v ich silách. Žiaľ, súperovi jedna akcia vyšla, nám zas práve tá jedna gólová akcia chýbala.“

Tréner Poltára využil chvíľu na občerstvenie k odovzdaniu taktických pokynov svojim zverencom (zdroj: Róbert Rácz)

Eugen Bari (tréner Fiľakova): „Myslím si, že v zápase sme boli lepším mužstvom, na ihrisku sme dominovali, aj keď posledných 20 minút druhého polčasu nebolo z našej strany dobrých. Priveľmi sme sa sťahovali dozadu a domácim sme dovolili nakopávať dlhé lopty, z čoho vznikali nebezpečné situácie.