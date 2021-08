Putovanie dolu prúdom, nečakané stretnutie aj s diviakom

Tento zážitok vám pravdepodobne nebude dopriaty, preto sa nebojte vydať aj na menej dobrodružnú plavbu po Ipli.

6. aug 2021 o 14:09 Radovan Vojenčák

KALONDA. Splavovanie Ipľa sa stáva v našom regióne jednou z najväčších atrakcií, ktorú vyskúšajú radi aj turisti zo vzdialenejších kútov Slovenska či dokonca zahraničia. Rozhodli sme sa vám sprostredkovať naše pocity z tejto aktivity. Pripravte sa však na to, že ňou strávite celé doobedie. A toho diviaka spomenutého v titulku vy snáď nezažijete.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ipeľ sa v letnej sezóne splavuje denne, ale vydať sa môžete naň len raz a v určenú hodinu. Na miesto začiatku splavu sa musíte po telefonickom objednaní dostaviť do 9.00 hod. Je ním hrádza v Kalonde. Za dedinou vás k nej naviguje pomerne neprehliadnuteľná šípka. My sme si vybrali za deň splavu v utorok, keď sme predpokladali, že nás nebude veľa. Napriek tomu sa nás tam zišlo približne pätnásť. Dokonca aj skupinka z Čiech, kde majú vodáci oveľa väčšie možnosti na túto aktivitu no predsa si prišli vyskúšať aj splav na Slovensku.

V presne určenú hodinu prichádza dodávka a v nej členovia tímu Splavuj Ipeľ, ktorí požičiavajú všetky potrebné veci k splavu aj sa snažia splavovaný úsek čistiť a udržiavajú ho v rámci svojich možností splavný. Na otázku kto už tu bol na splave sme odpovedali spolu s jedným pánom a dvoma deťmi kladne. Takže nám odpadlo krátke školenie a aj možnosť vyskúšať si manévrovanie s člnmi na hladine Ipľa v priestore nad hrádzou.