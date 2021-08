V Rimavskej Sobote vystavujú aj najväčší zafír nájdený v Karpatoch

Zafíry z Hajnáčky sú s opálmi z Dubníka jedinými slovenskými drahokamami.

5. aug 2021 o 17:56 (rv)

RIMAVSKÁ SOBOTA. V rámci prezentačnej aktivity predmet mesiaca môžu návštevníci Gemersko-malohontského múzea(GMM) počas augusta zblízka vidieť jedinečné drahokamy – zafíry z Hajnáčky, medzi nimi aj najväčší zafír nájdený na Slovensku a v celých Karpatoch.

„Zafír je odrodou korundu. Je to vlastne oxid hlinitý so stopovými množstvami iných prvkov, napríklad, železa, titánu, chrómu, vanádu alebo horčíka, ktoré mu dodávajú farbu. Väčšinou je modrý, priehľadný až priesvitný, no môže byť aj bezfarebný, ružový, oranžový, hnedastý alebo sivý. Patrí medzi najtvrdšie minerály,“ uviedla biologička GMM Monika Gálffyová a dodala, že zafíry z Hajnáčky sú s opálmi z Dubníka jedinými slovenskými drahokamami.

„Hľadaniu zafírov v bazaltoch sa na tejto lokalite veľmi úspešne venuje pán Ladislav Oravec zo Šuríc. V roku 2017 sa mu tu podarilo nájsť zhluk týchto modrých minerálov a odvtedy už našiel aj mnoho ďalších. V mesiaci august si budete môcť pozrieť nielen zafíry, ktoré pán Oravec daroval múzeu a za ktoré mu aj takto ďakujeme, ale aj najväčší zafír, ktorý v Kostnej doline našiel a má priemer 1,8 cm.“

Výskyt zafírov v Kostnej doline pri Hájnačke prvýkrát popísal Július Szádeczky v roku 1899. „Nález postupne takmer upadol do zabudnutia. V roku 1999 sa počas výskumu paleontologickej lokality opäť objavili malé kúsky tohto modrého minerálu,“ zakončila biologička.