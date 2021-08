Na nulovej bankovke sa už čoskoro zjaví ďalšia dominanta Novohradu

Už k existujúcej trojici bankoviek pribudne Fiľakovský hrad.

6. aug 2021 o 10:16 (rv)

FIĽAKOVO. Vydanie nulových bankoviek vyvoláva v radoch zberateľov vždy zvýšený záujem. Tí su na tie svoje a aj nižšie čísla ochotný čakať už niekoľko dní pred oficiálnym spustením predaja. Je predpoklad, že tomu nebude inak ani v prípade bankovky zobrazujúcej súčasnú podobu hradu vo Fiľakove. Podrobnosti o nej zverejnil vydavateľ týchto bankoviek, spoločnosť Euro Souvenir Slovensko na svojej internetovej stránke.

Podľa zverejnených informácií vyjde bankovka v náklade 5-tisíc kusov, z čoho tisíc bude niesť prítlač Anniversary 2020. Bankovky budú stáť 3 eurá. Začiatok predaja je 14.augusta od 9.00 hod. na nádvorí Novohradského turisticko-informačného centra vo Fiľakove nachádzajúceho sa na ulici Podhradská.

Po tomto dátume bude predaj bankovky na dvoch predajných miestach.

„Hrad Fiľakovo – pokladňa : denne od 10:00 hod. do 18:00 hod. a Novohradské turisticko-informačné centrum (NTIC): pondelok – piatok od 8:00 hod. do 16:00 hod."

Bankovky sa začnú predávať za nasledujúcich podmienok:

- od 101 – 1000 - max do 4 ks

- ročníkové s možnosťou výberu od 1920 – 2021 – po 1 ks (okrem čísla 1951)

- čísla s prítlačou Anniversary – max do 3 ks

- ostatné čísla – max do 10 ks

„Informácie ohľadom čísiel, ktoré neboli zaradené do predaja budú k dispozícii na predajnom mieste. Všetky vedené informácie sú len informatívneho charakteru a Euro Souvenir Slovensko nenesie zodpovednosť za prípadné neohlásené zmeny v podmienkach predaja zo strany predávajúceho," vyhlásil na záver vydavateľ bankovky.

Zisk môže pomôcť zachovať kultúrne dedičstvo

Ten na svojich stránkach deklaruje, že filozofiu vydávania bankoviek je okrem iného zvyšovanie povedomia verejnosti v rámci jednotlivých krajín Európy o významných kultúrnych pamiatkach, turistických lokalitách, podujatiach a známych osobnostiach. V neposlednom rade tiež podpora pri získavaní dodatočných finančných prostriedkov pre jednotlivé kultúrne pamiatky a turisticky zaujímavé lokality

„Tento obchodný model umožňuje turistickým lokalitám generovať značné tržby a teda aj zaujímavý príjem, ktorý môže byť použitý na zveľadenie a podporu zachovania kultúrneho dedičstva aj pre ďalšie generácie," pripomína vydavateľ bankoviek.

V regióne Novohrad vyšli zatiaľ bankovky s vypodobeniami Synagógy v Lučenci a dvojica bankoviek súvisiaca s lokalitou hradu Šomoška.

