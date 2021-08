Koliesko sa rozkrútilo po tridsiatykrát

Festival pokračuje aj v sobotu a skončí sa až v nedeľu.

7. aug 2021 o 7:28 Radovan Vojenčák

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Folklórny festival Koliesko sa od svojho vzniku z kraja 90. rokov minulého storočia etabloval na významnú kultúrnu akciu, ktorá je už pevnou súčasťou kultúrneho života v Kokave nad Rimavicou. Z rôznych kútov Slovenska dokonci i zahraničia sem mieria účinkujúci i diváci, aby zažili jedinečné prepojenie folklóru a miestnej atmosféry.

Koliesko totiž nie je len festivalom „zamknutým“ na amfiteátri, ale folklórom žije celý stred obce.

Jubilejný 30. ročník mal byť už vlani, ale pre známe dôvody sa nemohol konať. Organizátori nechceli pre pretrvávajúcu pandémiu premárniť aj ten ďalší a tak je tohtoročná oslava ľudových tradícií skromnejšia než by sa na tak významné jubileum patrilo, ale hlavne bola a to je dôležité, aby sa nadobro nepretrhali väzby, ktoré sú unikátne.

„Kokava je rodiskom niekoľkých popredných choreografov a mnohých vynikajúcich interpretov, domovom niekoľkých dlhoročných folklórnych kolektívov. Vzťah k tradičnej kultúre je tu úzko spätý so vzťahom k histórii lokality a regiónu, k vlastnej minulosti a k predkom. A práve im patrí vďaka za to, ako svoje prežité šťastie aj smútok, roboti iaj sviatočné chvíle do folklórnych prejavov pretavili. Práve preto je výzvou pokračovať vo folklórnej tradícii, ktorú vytvárali a tradovali,“ vystihol podstatu podujatia starosta Ján Chromek na úvod programu "My sme tu doma", ktorý predstavil aj zakladateľov festivalu i interpretov, ktorí počas jeho existencie už do Kokavy zavítali a radi sa sem vrátili.

Festivalu našťastie počasie praje, keďže sa odohráva prevažne v exteriéroch a hoci na ňom chýbajú mnohé sprievodné podujatia je vydarený a tohtoročnou „skromnosťou“ sa symbolicky prinavrátil ku svojim koreňom, keď sa skupina študentov z Katedry etnológie a folkloristiky z nitrianskej univerzity rozhodla čas prázdnin oživiť stretnutím pritom čo mali nadovšetko radi a to folklórom.

V sobotu program festivalu pokračuje na miestnom amfiteátri, kde sa okrem iného puskutoční veľkolepý program pripomínajúci 50. výročie Folklórneho súboru Kokavan.