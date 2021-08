Mladý Horehronec šikovnosťou vyráža dych, ovcu ostrihá do minúty

Marek Marko má zamestnanie, do ktorého sa dnešní mladí nehrnú. Pod palcom má stovky oviec a strihal aj na Novom Zélande.

8. aug 2021 o 12:54 Marcela Ballová

Zamestnanie je pre neho koníčkom. O tom, že ho skutočne baví svedčí aj fakt, že v ňom dosahuje pozoruhodné výsledky.

Dvadsaťšesťročný Marek Marko z Valaskej je aktuálne najrýchlejším strihačom oviec na Slovensku. Čas, za ktorý to dokáže, doslova vyráža dych.

Nečudo, mladý zootechnik Roľníckeho družstva Hron v Slovenskej Ľupči má pod palcom zhruba tisícku družstevných oviec a na rodinnom gazdovstve sa s otcom stará o ďalších 150.

O práci, do ktorej sa dnešní mladí nehrnú, rozpráva s nadšením. Aktuálne je jeho rajónom nádherná krajina, v ktorej leží dedinka Ráztoka.

„Neviem si predstaviť, že by som robil niečo iné. Robím to, čo ma baví a napĺňa. Žijem s prírodou, pracujem so zvieratami. Vďaka môjmu zamestnaniu som sa naučil veľa nového. To, že je to dennodenný kolotoč, pretože ovciam nemôžeme povedať, že je víkend a máme voľno, mi vôbec nevadí,“ hovorí zručný Horehronec, ktorý si neraz musí vyhrnúť rukávy a poradiť aj s prácou mechanika. „Keď sa niečo pokazí, tak to treba rýchlo opraviť," dodal s úsmevom.

Absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa posledný júlový deň blysol na slovenskom šampionáte v strihaní oviec, ktorého dejiskom bola Liptovská Lúžna.

Desať oviec ostrihal za 13 minút a 15 sekúnd. Zvíťazil s časom jedna minúta a dve sekundy. Presne toľko mu trvalo ostrihanie jednej ovce.