Z treťoligového derby vzišiel víťaz. Poltáru vyšiel druhý polčas, Cinobaňa deklasovala Divín

Pozrite si kompletný výsledkový servis druhého kola tretej, štvrtej, piatej a šiestej ligy spolu s tabuľkami.

9. aug 2021 o 6:52 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE. Počas uplynulého víkendu (7.-8. augusta) boli na programe ďalšie zápasy TIPOS III. ligy Stred, IV. ligy skupiny JUH, V. ligy skupiny D, ako aj oblastných futbalových súťaží (ObFZ LC a ObFZ VK).

Najvýraznejšiu pozornosť futbalových fanúšikov pútal duel medzi domácim Lučencom a fiľakovským FTC. O osude treťoligového a zároveň regionálneho derby rozhodla záverečná desaťminútovka.

Lučenec - Fiľakovo (zdroj: Róbert Rácz)

Štvrtoligový Poltár chcel nadviazať na úspešný štart do novej ligovej sezóny a zároveň zabudnúť na neúspech z pohárovej súťaže. Po bezgólovom prvom dejstve sa hráči Sklotatranu prebrali a Tornali nasúkali tri góly. Mrzieť ich však môže zranenie Husaníka, ktorý putoval z ihriska rovno k lekárovi. U lídra Dankovej družiny sa však nepotvrdilo vážnejšie zranenie nohy.

Z pohárového zápasu medzi Poltárom a FTC (zdroj: Róbert Rácz)

Cenné tri body do tabuľky si pripísal nováčik piatej ligy. Tomášovce hodili za hlavu neúspešný štart vo vyššej súťaže s Radzovcami a v rámci druhého kola porazili skúsených Veľkokrtíšanov tesne 2:1.

Tomášovce - V. Krtíš (zdroj: Natália Stratilová)

TIPOS III. liga Stred

Lučenec - Fiľakovo 1:0 (0:0)

Góly: 81. Kotora

ŽK: 44. Očenáš – 56. Urbančok

DOMÁCI: Jenčo - Fabian, Kotora, Očenáš, Ustaník (90. Babiak), Hulec, Ufrla, Suja (84. Šoltíšik), Mózer, Kafrík (68. Pipíška), Oláh (90. Kamenský)

HOSTIA: Páriš - Balázs, Kurunci, Köböl, Lovyniuk, Kojić, Iboš, Urbančok (76. Püšpöky), Lavrík (82. Bolla), Kovanič, Hornyák

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Máme za sebou náročný zápas po fyzickej i psychickej stránke. Bol o tretí zápas v priebehu jedného týždňa, takže som mal obavy, ako to moji hráči zvládnu po fyzickej stránke, no som rád, že za víťazstvom sme išli až do úplného záveru. Prvý polčas bol dosť pretaktizovaný z obidvoch strán, mužstvá sa viac-menej strážili, nikto nechcel urobiť chybu a ako prvý inkasovať. Hráčov som pred úvodnou štyridsaťpäťminútovkou nabádal, aby bránili hlbšie a prehusťovali stred poľa, o ktorom vieme, že je v ňom súper silný. To sa nám aj darilo, no boli sme málo aktívni v pressingových situáciách a Fiľakovu sme nechávali veľa priestoru na rozohrávku. Do útočnej fázy sme sa dostávali len v ojedinelých náznakoch. Rovnako tak aj súper mal v prvom polčase nejaké dve-tri šance, no stopercentné šance a zakončenie si nevypracoval. Do druhého polčasu sme išli s cieľom vyššie napádať súpera a pokúsiť sa o strelenie gólu hneď v úvode. Napádanie sa nám darilo a Fiľakovu postupne dochádzali fyzické sily, čo sme sa snažili využiť. Podarilo sa nám to ž v závere zápasu, no sme o to šťastnejší, že plný bodový zisk zostal doma. Navyše, keď ide o takýto derbyzápas a proti tak kvalitnému súperovi, akým je Fiľakovo. Som na svojich zverencov veľmi hrdý. Ideme pracovať ďalej, kráčame od zápasu k zápasu. Verím, že takýchto víťazných duelov bude čo najviac.

Eugen Bari (tréner Fiľakova): Prvý polčas dopadol tak ako som aj očakával – obidve mužstvá hrali takticky, s rozumom, nechceli ísť do rizika. Vypracovali sme si viac šancí ako domáci, no potvrdilo sa to, čo stále tvrdím – ak nedáme gól vonku, zápas sa pravdepodobne prehrá. Druhý polčas bol vyrovnaný, bol celkom slušný aj z našej strany, moji hráči dodržiavali taktické pokyny, ktoré som im dal.

No druhé dejstvo hodnotím aj negatívne, pretože postupom pribúdajúcich minút sme nedokázali viac podrať loptu na kopačkách a neviem, z akého dôvodu sme ju začali nakopávať do priestoru nikoho.