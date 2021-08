Nad obcou Rákoš by chceli vybudovať rozhľadňu, prvú na strednom Gemeri

Mala by mať výšku 30 metrov a postavená by mala byť prevažne z dreva.

12. aug 2021 o 12:32 TASR

RÁKOŠ. Nad obcou Rákoš v okrese Revúca by mohla vzniknúť prvá turistická rozhľadňa na strednom Gemeri. Nachádzať by sa mala na vrchu Pri Javore a návštevníkom by ponúkla výhľad z výšky 30 metrov. Pre TASR to uviedol Július Pavelko, predseda občianskeho združenia (OZ) Rákošská cächa, ktoré stojí za myšlienkou vybudovania rozhľadne.

Rozhľadňa nad obcou Rákoš by turistom poskytla výhľady na okolité banské obce, ale i Kráľovu hoľu, Plešiveckú planinu, Volovské vrchy, Slovenský raj i územie Maďarska. „Mala by byť vybudovaná najmä z dreva, i keď veľmi pekné sú aj kombinácie drevo a kov, ako napríklad rozhľadňa na Veľkej Homoli,“ priblížil predseda OZ.

Finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie sa OZ pokúša vyzbierať aj prostredníctvom kampane na platforme Startlab. Pri financovaní samotnej rozhľadne by združenie chcelo v budúcnosti čerpať dotácie z európskych fondov. „Pri aktuálnych cenách stavebných materiálov pôjde zrejme o vysokú sumu,“ poznamenal Pavelko.

Nová rozhľadňa by podľa predsedu OZ mohla zatraktívniť lokalitu v oblasti cestovného ruchu, do prázdnych domov v okolitých obciach by v budúcnosti chceli pritiahnuť aj chalupárov. Zvyšujúci sa počet turistov evidujú v okolí obce Rákoš aj vďaka dvojici turistických trás, ktoré OZ nanovo vyznačilo pred niekoľkými rokmi.

„Vybudovali sme turistickú trasu z Rákoša cez vrchol Železník až do Sirku, ktorý mapuje banícke lokality. Ďalšiu sme urobili z Polomu do Rákoša, ktorá tiež sleduje banícku históriu,“ uviedol Pavelko s tým, že pre najmladších turistov zas vybudovali náučný chodník malých netopierov. Práve jeho časťou by sa v budúcnosti mohli turisti dostať aj k samotnej rozhľadni.