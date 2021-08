Z filmu Šiesta veta o Timrave vystrihli zásadnú scénu, vytratila sa tak pointa

Film o najvýznamnejšej spisovateľke pochádzajúcej z Novohradu má v aktuálnom roku tak ako Timrava tiež výročie.

13. aug 2021 o 7:30 Radovan Vojenčák

LUČENEC. V aktuálnom roku si pripomíname 70. výročie úmrtia spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Film Šiesta veta z roku 1986, ktorého hlavnou postavou je práve mladá Božena zapadol trochu do zabudnutia. My sme naň však nezabudli a porozprávali sme sa o ňom s jeho scenáristkou Zuzanou Gindl-Tatárovou,ktorá najskôr začala na projekte pracovať aj so svojou mladšou spolužiačkou Hanou Cielovou. Tá z projektu pri písaní scenára s režisérom Uhrom odstúpila, a tak Zuzana Gindl-Tatárová zostala na jeho dokončenie s režisérom sama. Film nemal byť už od začiatku doslovným životopisom spisovateľky, ale vychádzal z jej poviedok a noviel.

Ešte pripomenieme, že film režíroval významný slovenský režisér Štefan Uher, autor viacerýchzásadných filmov slovenskej kinematografie akými sú za všetky Slnko v sieti, Organ či Panna Zázračnica. Široká verejnosť si ho však asi navždy bude pamätať vďaka filmu Pásla kone na betóne. Práve po ňom sa rozhodol siahnuť opäť po vážnejšej téme.

Väčšina exteriérových scén filmu sa aj točila na autentických miestach pôsobenia Timravy, alebo aj inde v našom regióne. Vo filme si zahrali vďaka hromadným scénam ako komparzisti aj mnohí Novohradčania. Film mal premiéru pred 35 rokmi, presne 7. júna 1986.

Ak mám dobré informácie ste autorkou námetu k filmu Šiesta veta a spoluautorkou scenára s Hanou Cielovou. Nedá mi to teda neopýtať sa, prečo ste scenár písali dve a ako prebiehala táto spoločná práca?

V tom čase som bola už niekoľko rokov zamestnaná ako dramaturgička hraných filmov na bratislavskej Kolibe. Vedenie štúdia opäť raz prišlo s nápadom, ako pozdvihnúť tvorbu v národnom duchu, a dalo zelenú adaptáciám slovenskej literárnej klasiky. Oslovila som mnohých svojich bývalých spolužiakov z pražskej FAMU žijúcich na Slovensku, ale aj absolventov VŠMU a niekoľkých ambicióznych mladých režisérov, ktorí asistovali u nás vo filmových štáboch. Jediný, kto zareagoval, bola Hana Cielová.

Ponúkla mi adaptáciu Timravinej novely Bez hrdosti. Tento útly text plný nečakanej vášne a presnej psychológie som dobre poznala, no na celovečerné plátno nestačil. Povedala som jej, že pre film by boli oveľa zaujímavejšie životné osudy samotnej Timravy. Na to si Hanka sama netrúfala, dohodli sme sa, že to napíšeme spolu. Keďže Timravou som sa zaoberala už od strednej školy, tá výzva ma zaujala.