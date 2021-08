V Lučenci si pripomenú Milana Lasicu a jeho viacerých zosnulých kolegov v kultovej komédii

Tá sa dočkala digitalizácie a zreštaurovania, predstavia ju v obnovenej premiére.

11. aug 2021 o 16:57 (rv)

LUČENEC. Aj v súvislosti s úmrtím Milana Lasicu sa obnovená premiéra reštaurovaného filmu Dušana Rapoša – Utekajme, už ide!, v ktorom hrá postavu kúzelníka posunula o mesiac skôr, aby sa dalo na jeho umenie zaspomínať hoci pod hviezdnou letnou oblohou. Presne tak sa rozhodli učiniť v Lučenci. Už v sobotu 14. augusta predstavia túto, už kultovú, komédiu po súmraku v netradičnom priestranstve pri obnovenej Smaltovni.

„Pre nás to nie je netradičný priestor, už sme tu odohrali v minulosti nejaké letné premietania v rámci nášho projektu Letné Filmové Dvory, ale vtedy to tu ešte zďaleka nebolo upravené tak ako dnes. Teším sa aj na film, ktorý som videl hádam naposledy pred vyše štvrťstoročím. Som zvedavý ako bude pôsobiť v dnešnej dobe, či zostarol spolu so mnou," uviedol programový pracovník filmového klubu Priestor.

Kvôli premietaniu sa spojili

Ten svoje sily spojil s predajňou hi-fi techniky a hudobných nosičov , firmou Trinásty. Jej zamestnanci prišli s ponukou premietania v priestoroch niekdajšej Smaltovne, kde sídli ich firma.

„Ide o skúšobné premietanie, uvidíme či so to tu ujme, ak áno možno tu v budúcnosti ešte niečo podobné zorganizujeme. Sme radi, že premietaným filmom bude práve film so zosnulou legendou slovenského humoru, aby sme na Milana Lasicu zaspomínali hlavne smiechom, ktorý rozdával neopakovateľným spôsobom," povedal Ladislav Žolka z firmy Trinásty.

Tá aj výnimočne zabezpečí techniku na premietanie. V prípade zlého počasia (ktoré by podľa meteorológov nemalo prísť) sa bude premietať vo vnútorných priestoroch ich firmy alebo v prípade väčšieho počtu divákov v susediacom coworkingovom centre Priestor.

„Chcem ešte poďakovať blízkemu VegStyle bistru za pomoc so sedením pre divákov a hlavne majiteľovi Smaltovne, ktorý nám premietanie umožnil. Pre prípadných divákov sme si pripravili malé prekvapenie, film uvedie samotný Milan Lasica," dodal Žolka. Viac k tejto informácii nechcel prezradiť.

Posledný z dobrých filmov Dušana Rapoša

Na margo premietaného filmu sa ešte vyjadril aj programový pracovník filmového klubu. „Podľa mňa ide o o posledný dobrý (jeden z dvoch či troch) hraný film Dušana Rapoša, hoci som patril k tým, ktorí hromadne chodili aj na Fontánu pre Zuzanu 2. a tuším aj dvakrát som bol naň v kine."

Samotný režisér Dušan Rapoš sa pri príležitosti znovuuvedenia filmu do kín vyjadril k osobe Milana Lasicu nasledovne: „Bolo pre mňa cťou a potešením, že sa mi do jednej z hlavných postáv podarilo získať práve jeho - nezameniteľného charizmatického Pána Herca a tiež hlboko ľudského Človeka, ktorý film výrazne obohatil svojim neopakovateľne elegantným herectvom, aké sa nedá naučiť, s akým sa musíte už narodiť.“

Režisér si pochvaľuje aj možnosť zapojenia ďalších výrazných hereckých osobností. „To, že sa nám podarilo dostať pána Lasicu na plátno, ešte spolu so Satinským, bolo veľké víťazstvo. Spolu s pánom Menzlom dali komédii ten správny intelektuálny nadhľad a akúsi príjemnú eleganciu.“

Vtedajšiemu úspechu filmu a postupnému kultovému statusu dopomohli aj ďalší, žiaľ už nebohí herci, Andy Hryc, Milan Kiš a hlavne Marián Zednikovič.

Film sa dočkal podľa údajov distribútora (Asociácia slovenských filmových klubov) aj niekoľkých zaujímavých ocenení.

Vytŕča medzi nimi Cena mesta Senice udelená počas 38. filmového festivalu pracujúcich v lete 1987 či Osobitné čestné uznanie za zdarný posun v žánri slovenskej komédie, najmä ideové zameranie na aktuálnu tematiku, odhaľujúci črty malomeštiactva a konzumného spôsobu života z 25. festivalu českých a slovenských filmov v Bratislave, ktoré svojím krkolomným názvom presne vykresľuje absurditu vtedajšej doby.