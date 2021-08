Vláda povzbudí zahraničných investorov aby uvažovali aj o Gemeri

Uviedol to pri návšteve Rimavskej Soboty predseda hospodárskeho výboru NR SR Peter Kremský.

12. aug 2021 o 12:54 SITA



BRATISLAVA. Naštartovať ekonomiku nízko rozvinutých regiónov je prioritou vlády Eduarda Hegera. Málo rozvinutým regiónom by mali pomôcť priemyselné parky a lepšia doprava, hovorí predseda hospodárskeho výboru NR SR Peter Kremský. Ten vo štvrtok navštívil Rimavskú Sobotu.

Prezrel si oba priemyselné parky, budúci štátny i súkromný v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva. Práve juh Slovenska pritom historicky patrí k oblastiam s najvyššou nezamestnanosťou. Informoval o tom Peter Tarasovič z

mediálneho tímu OĽaNO.



"Cením si prípravu lokality na zelenej lúke, na ktorej pracuje Ministerstvo hospodárstva i park PP Gemer, kde môžu investori do roka vyrábať v existujúcich halách. Verím, že tieto možnosti prilákajú investorov, ktorí vytvoria stovky

pracovných miest, prelomia ekonomickú stagnáciu a dajú mestu nový rozvojový impulz do budúcnosti. Podobne sme v minulosti takýto prelom zažili napríklad vo Vrábľoch, Novom Meste nad Váhom alebo Martine. Investori naplnili staré haly a vdýchli nový život opusteným priemyselným areálom," uviedol Kremský.



Predseda hospodárskeho výboru podľa svojich slov bude vývoj v regióne ďalej sledovať a povzbudí investorov, zaujímajúcich sa o Slovensko, aby uvažovali aj o Gemeri. Pomôcť by tomu malo aj zlepšenie dopravného napojenia po dokončení rýchlostnej cesty R2 takmer po Lučenec. To výrazne zlepší logistiku priemyslu, ktorý sa zvyčajne orientuje na export do západnej Európy.

"Verím, že investori, ktorí už dnes zvažujú príchod do Rimavskej Soboty, sa skoro rozhodnú. Budem sa zasadzovať o to, aby od vlády SR dostali čo najväčšiu podporu. Ide o to zmeniť osud tohto regiónu, z ktorého ľudia utekajú za prácou, na lokalitu, kde sa budú ľudia vracať, pretože majú dobré podmienky na život," dodal Kremský.