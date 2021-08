Kde je vôľa, tam (nie) je cesta?

“

V žiadnom prípade nechcem maľovať čerta na stenu a ani nič zlé privolávať, no nechcem si ani len predstaviť, ako by som musel vysvetľovať nejakej matke dieťaťa, že jej syna zrazilo cestou na tréning auto. Na druhej strane by som však bol nerád, keby deti prestali športovať. Ja sám vidím, že z ich strany tam vôľa je. V našom ožďanskom tíme sa ich snažíme motivovať, aby pri futbale zotrvali.

